Mario Kart est toujours l’un des jeux Switch les plus vendus de Nintendo

Mario Kart ne peut pas être arrêté. Vous ne pouvez que regarder comme il passe tous les autres jeux par.Capture d’écran: Nintendo

La Super Star de Nintendo n’est pas le nouveau Pokémon Snap brillant et brillant ni même le mastodonte qu’est Animal Crossing: New Horizons. Non, bien dans la durée de vie de la Nintendo Switch en 2021, c’est Mario Kart 8 qui prend les devants.

Mario Kart est toujours l’un des plus gros vendeurs de Nintendo. Il s’agissait du deuxième jeu le plus vendu du dernier trimestre de Nintendo, qui comprenait deux nouvelles versions, New Pokémon Snap, Mario Golf: Super Rush et Miitopia. Il a même battu Animal Crossing: New Horizons, incroyablement populaire et beaucoup plus frais.

Sept ans plus tard, la résistance de Mario Kart 8 est un peu une merveille. Sorti pour la première fois sur Wii U en 2014, le jeu de course reçoit toujours l’amour marketing de Nintendo et continue de conserver ses places sur les listes «Best of the Switch». C’est un pilier du tour d’horizon de Kotaku des meilleurs jeux pour le Switch. Il s’est vendu à 37 millions d’exemplaires au total.

Mais un jeu de sept ans est un jeu de sept ans. Il n’a pas eu de mise à jour substantielle depuis des années, se contentant plutôt d’intégrations avec tout ce que Nintendo a imaginé cette année-là (kits Labo, Switch en ligne, la moto Toy-Con). Le dernier DLC pour Mario Kart 8 est sorti sur la Wii U, qui était inclus dans le reconditionné Mario Kart 8 Deluxe pour la Switch. Nintendo continue également d’en faire la publicité de temps en temps malgré son âge, avec des publicités et des mentions diffusées sur du matériel officiel jusqu’à la fin de 2020.

Il est clair que Mario Kart n’a pas besoin de grands changements pour continuer sur sa lancée. Après tout, la série est un classique de Nintendo et Mario Metaverse. C’est familier, facile à jouer avec les autres, et c’est tout aussi amusant de jouer avec vos grands-parents qu’avec des frères et sœurs plus jeunes. C’est le point idéal du jeu coopératif Nintendo. Plus court (et plus amusant) que Mario Party tout en restant plus accessible que Smash, qui était en fait introuvable dans la répartition des revenus de Nintendo.

Et ainsi, il se retrouve dans les talons de New Pokémon Snap, qui a vendu 2 millions d’unités non négligeables son premier trimestre sur le marché. Ce nombre est en fait probablement encore plus élevé puisque ses ventes japonaises ne sont pas incluses car le jeu est vendu par The Pokémon Company au Japon. Mais Mario Kart a tout de même encaissé 1,7 million. Animal Crossing: New Horizons, vieux d’un an, n’a généré que 1,3 million de ventes, se faisant écraser par Mario Golf: Super Rush, qui vient également de sortir ce trimestre.

La seule chose qui peut arrêter Mario Kart maintenant est une coquille Koopa bien dirigée.