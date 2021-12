Mario Kart Live: Home Circuit — Le guide ultime

Mario Kart 8 Deluxe est l’un des meilleurs jeux Nintendo Switch de tous les temps, et pour cause. C’est un jeu de course idiot que les joueurs de tous âges peuvent apprécier. Si vous êtes un grand fan de ces jeux, alors il y a de bonnes nouvelles !

Les propriétaires de Nintendo Switch peuvent désormais conduire un kart télécommandé réel avec Mario ou Luigi au volant à l’aide de leur Nintendo Switch. La réalité augmentée et une caméra sur le kart vous permettent d’interagir avec une piste de course dans un espace physique. Voici tout ce que vous pourriez vouloir savoir sur Mario Kart Live: Home Circuit.

Télécommande Mario

Mario Kart Live : Circuit à domicile

Télécommande Mario sur Switch

À l’aide d’une Nintendo Switch et d’une voiture télécommandée comprenant Mario ou Luigi, les joueurs peuvent courir autour d’un espace physique tout en visualisant la piste et les autres adversaires via l’écran Switch.

Mario Kart en direct

Mario Kart Live : Circuit à domicile Qu’est-ce que c’est ?

Source : capture d’écran de Nintendo

Il s’agit d’un jeu de réalité augmentée développé par Nintendo et Velan Studios. Les joueurs conduisent une voiture avec une caméra intégrée autour d’un emplacement physique comme leur maison à l’aide de leurs consoles Switch. Le jeu fait en sorte que d’autres coureurs, objets et la piste de course elle-même apparaissent sur l’écran Switch.

Vous devrez nettoyer un espace libre dans votre maison avant de pouvoir jouer. Après tout, vous ne voulez pas que quelque chose s’enroule autour des roues de la voiture et casse quoi que ce soit ou qu’une chaussure égarée gâche votre course.

Mario Kart Live : Circuit à domicile Qu’y a-t-il dans la boîte ?

Source : iMore

Quelques éléments différents sont inclus avec Mario Kart Live, y compris plusieurs pièces en carton qui nécessitent une petite quantité d’assemblage. Voici ce qu’il y a dans la boîte :

Mario Kart Live : multijoueur de circuit à domicile

Oui, jusqu’à quatre joueurs peuvent s’affronter. Depuis la dernière mise à jour gratuite, les joueurs peuvent connecter deux karts à un seul Switch pour un multijoueur local en écran partagé. De cette façon, vous n’avez besoin que d’une seule Nintendo Switch entre les deux, et chaque joueur n’a besoin que d’un demi-ensemble Joy-Con pour contrôler son kart.

Une mise à jour gratuite pour #MarioKart Live : Home Circuit, est disponible dès maintenant ! Connectez deux karts à un système #NintendoSwitch pour le multijoueur en écran partagé, ou jouez n’importe quelle coupe du Grand Prix avec 2 à 4 joueurs dans le nouveau mode multijoueur Relay Race.https://t.co/V4WQ0RA0Zp pic.twitter.com/GN7Uu2xkPP – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 18 novembre 2021

Les joueurs peuvent également utiliser leurs propres consoles Switch pour contrôler un kart s’ils le souhaitent. Si vous avez besoin d’aide pour configurer un jeu multijoueur, consultez notre guide multijoueur Mario Kart Live.

Créez votre propre piste Dégagez un espace et installez des portes

Source : Nintendo (capture d’écran)

L’une des choses qui rend Mario Kart Live: Home Circuit si unique, c’est qu’il s’agit du premier coureur Mario qui vous permet de déterminer la forme de la piste de course. Ce jeu est livré avec quatre portes en carton numérotées de 1 à 4. Pour installer la piste, vous devrez d’abord dégager un espace sur votre étage, puis déposer les portes dans l’ordre numérique.

Ensuite, dites au jeu que vous créez une nouvelle piste. Un Lakitu apparaîtra à l’écran et déposera de la peinture virtuelle sur vos roues, puis vous devrez utiliser la Nintendo Switch pour conduire Mario à travers les portes dans le bon ordre. Une fois que le jeu connaît le chemin du parcours, vous êtes prêt à commencer une vraie course.

Étant donné que vous conduirez dans un espace physique, vous pouvez utiliser des objets autour de votre maison comme des oreillers, des jouets et d’autres objets pour créer un parcours ou être placés comme obstacles sur la piste. Il est recommandé d’avoir au moins une zone de 10×12 pieds pour jouer à Mario Kart Live.

Mario Kart Live : Circuit à domicile Les karts fonctionnent-ils sur tapis ?

Ces karts fonctionnent relativement bien sur les tapis à poils ras et les sols durs, cependant, ils peuvent facilement se coincer sur des tapis ou des moquettes épais. Vous aurez certainement besoin d’une grande surface de jeu dure pour tirer le meilleur parti de ce jeu. Sinon, vous pourriez avoir une expérience frustrante. Si vous n’avez pas une grande aire de jeu au sol dur dans votre maison, vous pouvez envisager d’acheter un tapis de sol que vous pouvez poser sur votre tapis pour créer une zone de piste plus dure.

Mario Kart Live : Home Circuit Puis-je l’utiliser à l’extérieur ?

Source : iMore

Nintendo déconseille de jouer à Mario Kart Live à l’extérieur. Si vous conduisez ce kart coûteux dans la saleté, la boue, l’eau ou l’herbe, vous pourriez l’endommager de façon permanente. De plus, s’il bascule sur du béton ou des rochers, il pourrait tout rayer. Si ce n’était pas une raison suffisante pour jouer à l’intérieur, il peut être beaucoup plus difficile de voir l’écran Switch à l’extérieur. Donc, c’est vraiment une meilleure idée de l’utiliser à l’intérieur.

Objets du jeu Arrête et accélère le kart du monde réel

Source : Nintendo (capture d’écran)

Ce jeu AR Mario Kart apporte des objets familiers ainsi que de tout nouveaux sur la piste de course. Il existe des coquillages bleus, des coquillages rouges, des bêtisiers, des bananes, des bob-ombs et bien plus encore. L’un des tout nouveaux objets comprend un puissant Chain-chomp qui tire le joueur autour. Le kart réel est conçu pour réagir à ces objets, donc si vous utilisez un champignon dans le jeu, le kart réel accélérera. Faites-vous frapper par quelqu’un d’autre et le kart ralentira ou même s’arrêtera momentanément.

Puis-je jouer avec d’autres en ligne ?

Non, Mario Kart Live est une expérience hors ligne locale uniquement. Vous ne pouvez pas faire la course contre d’autres joueurs en ligne et vous ne pouvez pas non plus participer à d’autres activités en ligne depuis le jeu. Vous ne pouvez pas non plus faire de captures d’écran du jeu. C’est probablement pour protéger votre vie privée puisque cela impliquerait de prendre des photos de l’intérieur de votre maison. Si vous voulez capturer ces interactions amusantes avec les chats depuis le kart, vous devrez utiliser une carte de capture.

Costumes et karts à débloquer

Source : Nintendo (capture d’écran)

En dépensant les pièces collectées pendant les courses, les joueurs débloquent différentes tenues et skins de kart. Certaines des tenues sont un costume de pirate, un uniforme de chef, une tenue de Père Noël et un costume d’explorateur à porter par Mario ou Luigi.

En ce qui concerne les skins de kart, il y a un bateau pirate, un requin vert, un tracteur et même une navette spatiale. Tous les skins sont simplement cosmétiques et n’ajoutent aucun avantage supplémentaire à la course.

Combien y a-t-il de courses ?

Source : Nintendo (capture d’écran)

Il y a un total de 24 courses de Grand Prix, dont Rainbow Road, Ember Island, Boo Fortress et Cheep Cheep Reef. Vous affronterez Bowser Jr. et les autres Koopalings pour voir qui est le meilleur coureur. Une fois que vous avez déverrouillé toutes les options, vous pouvez déterminer si vous courez en 50cc, 100cc, 150cc ou 200cc. Plus la classe que vous choisissez est élevée, plus votre kart du monde réel ira vite.

Il existe également des modes de course supplémentaires, dont un qui reflète la disposition de votre maison ou le mode Course personnalisée qui vous permet de choisir parmi une liste d’obstacles tels que Thwomps, Fire Bars, Piranha Plants, etc. et de les placer à différents endroits le long de la piste . Ensuite, vous et vos amis pouvez courir pour voir si vous vous en sortez bien.

Mario Kart Live: Home Circuit Personnages jouables

Il y a deux voitures télécommandées différentes – une avec Mario au volant et une autre conduite par Luigi. Les joueurs sont limités à jouer uniquement en tant que personnage sur le kart. Cependant, comme nous l’avons déjà dit, vous pouvez déverrouiller différents skins et costumes de kart pour pimenter les choses.

Quelle est la taille des voitures télécommandées ?

Source : Rebecca Spear / iMore

Ils mesurent environ 8,5 pouces de long, 4 pouces de haut et 4,25 pouces de large. C’est un peu plus court que l’affichage sur une Nintendo Switch d’origine, mais pas aussi longtemps que la console lorsque les deux Joy-Cons sont attachés. Cela étant, ces karts sont plutôt petits.

Mario Kart Live : Home Circuit Pouvez-vous jouer sur Nintendo Switch Lite ?

Source : iMoreMario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch Lite.

Oui, vous pouvez jouer à Mario Kart Live: Home Circuit sur Nintendo Switch ou Nintendo Switch Lite.

Mario Kart Live: Date de sortie du circuit domestique

Mario Kart Live: Home Circuit est sorti le 16 octobre 2020. Cependant, il peut être difficile à trouver en stock, vous aurez donc envie de sauter dessus lorsque vous verrez une option disponible.

Mario est de retour dans le kart !

Mario Kart Live : Circuit à domicile

Le seul et unique

L’ensemble Mario Kart Live: Home Circuit comprend un Mario Kart, une caméra et quatre poteaux de but. Cet objet est difficile à obtenir pour le moment, mais nous sommes convaincus que d’autres seront disponibles à mesure que nous nous rapprochons du lancement du jeu.

C’est l’heure de Luigi !

Mario Kart Live : Circuit à domicile

Pas un second violon

Pour ne pas être en reste par son frère à casquette rouge, Luigi rejoint également Mario Kart Live: Home Circuit. Comme son frère, l’ensemble Luigi est également difficile à trouver.

Obtenez plus de commutateur

Commutateur Nintendo

