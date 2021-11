Mario Kart Live : Home Circuit — Vaut-il la peine d’acheter deux karts ou plus ?

Mario Kart Live: Home Circuit change le jeu de course classique de Nintendo en faisant entrer la piste de course et les karts dans le monde réel. Jusqu’à quatre joueurs peuvent s’affronter. Le fait est que si vous voulez jouer contre de vraies personnes et pas seulement contre des adversaires virtuels dans le jeu, chaque joueur devra avoir sa propre Nintendo Switch ou Switch Lite et son propre kart. Comme vous pouvez l’imaginer, cela peut coûter assez cher.

Mais vaut-il la peine d’acheter plus d’un kart Mario Kart Live pour jouer en multijoueur ? Cela dépend vraiment de qui vous êtes et de la façon dont vous aimez jouer. Voici quelques éléments à considérer pour vous aider à déterminer si cela vaut la peine d’acheter plusieurs voitures Mario Kart Live.

Mario Kart Live vous permet de conduire une voiture télécommandée dans votre maison à l’aide de votre Nintendo Switch. Il y a des adversaires virtuels contre lesquels courir et de nombreux objets pour vous aider à obtenir la première place.

Conduisez Luigi dans ces cours de jeux vidéo en réalité augmentée et prouvez une fois pour toutes qu’il est vraiment le meilleur frère des deux.

Avez-vous besoin de plusieurs voitures pour profiter de Mario Kart Live ?

Source : Rebecca Spear / iMore

Pas nécessairement. Comme je l’ai dit dans ma critique de Mario Kart Live, il s’agit d’un jeu de nouveauté qu’il vaut mieux partager avec les autres. Mais cela ne signifie pas que vous avez besoin de plusieurs voitures. Pendant une partie de mes tests, j’ai partagé une voiture à tour de rôle avec d’autres personnes dans ma maison. Chaque personne était autorisée à participer à une course, puis c’était au tour de la personne suivante. Tant que les gens sont patients et prêts à attendre, vous pouvez vous amuser avec une seule voiture RC.

Si vous envisagez de partager une voiture télécommandée avec plusieurs personnes, je vous suggère de jouer avec le commutateur connecté à votre téléviseur afin que tout le monde dans la pièce puisse voir ce qui se passe dans le jeu. Ceux qui ne jouent pas peuvent travailler ensemble pour créer la piste pour la personne qui est au volant (pour ainsi dire).

Source : Rebecca Spear / iMore

Si vous prévoyez de jouer seul, le logiciel fait un bon travail en vous donnant des choses sur lesquelles travailler. Les Koopalings peuvent être difficiles à battre, mais pas au point de vouloir vous arracher les cheveux. Vous serez donc prêt à courir contre eux encore et encore. De plus, vous débloquez des obstacles virtuels avec lesquels vous pouvez personnaliser la piste tout en continuant à jouer. Sans parler de la collecte de pièces sur la piste vous aide à débloquer des costumes virtuels pour Mario, Luigi et leurs karts. Il y a donc de quoi divertir les joueurs en solo.

La différence entre un kart et plusieurs karts

Source : Rebecca Spear / iMore

J’ai également testé le jeu lorsqu’une deuxième voiture Mario Kart Live RC était présente. Mon mari et moi avons joué l’un contre l’autre, et nous avons gloussé et parlé de dénigrement en quelques minutes. De toute évidence, le plus grand changement avec le multijoueur Mario Kart Live est que vous courez de manière compétitive contre d’autres au lieu de simplement courir contre le logiciel.

Cela a rendu les choses plus amusantes pour moi car avoir une autre personne contre qui jouer m’a donné une raison de gagner. Cela m’a aussi donné quelqu’un avec qui rire quand quelque chose n’allait pas, comme lorsque mon chat marchait en plein milieu de la piste juste au moment où la voiture RC de mon mari arrivait au coin de la rue. Si vous pensez que l’utilisation de plusieurs voitures RC semble amusante et que vous êtes prêt à dépenser de l’argent, cela peut vraiment offrir une expérience multijoueur sociale passionnante à tous ceux qui jouent.

Dois-je acheter plusieurs voitures Mario Kart Live ? Considérez le coût

Source : Rebecca Spear / iMore

Comme je l’ai déjà dit, chaque joueur aura besoin de sa propre Nintendo Switch ou Switch Lite et de sa propre voiture Mario ou Luigi RC. Si vous avez déjà plusieurs consoles Switch dans votre maison, cela vous semblera un peu plus faisable. Cependant, acheter plus de systèmes de jeu juste pour jouer à ce jeu vous coûtera au moins 300 $ par pop.

Ensuite, bien sûr, les karts se vendent 100 $ chacun. C’est assez cher si vous voulez avoir plusieurs voitures pour votre maison. Si cela dépasse votre budget, une alternative serait d’obtenir un jeu de course Nintendo Switch que tout le monde peut apprécier à partir du même système de jeu.

Dois-je acheter plusieurs voitures Mario Kart Live ? Espace requis

Source : Nintendo

Vous devriez vraiment avoir au moins une aire de jeu sur sol dur de 10 pieds sur 12 pieds si vous espérez accueillir des courses Mario Kart Live dans votre maison. Les voitures fonctionnent mieux sur les sols durs et les tapis ou moquettes à poils ras. Cependant, ils peuvent facilement se coincer sur des fibres à poils moyens à élevés et rendre les courses frustrantes. Sans oublier que le signal WiFi local peut facilement être interrompu par les murs et les gros objets de votre maison, vous avez donc besoin d’un grand espace de jeu ouvert. Même mon îlot de cuisine, bien que petit, était suffisant pour perturber le signal lorsqu’il se tenait entre moi et mon kart.

Et si on jouait dehors ?

Nintendo dit que vous ne devriez pas jouer à Mario Kart Live à l’extérieur. Cela est probablement dû au fait que les karts peuvent être endommagés si de la saleté, de la boue, de l’eau, de l’herbe ou de la poussière pénètrent dans les roues ou le corps principal de la voiture RC. Cependant, il peut être prudent de jouer sur une surface dure et propre comme une allée ou un court de tennis si vous en avez la possibilité. N’oubliez pas de jouer prudemment et de considérer les risques d’endommager ces karts coûteux.

Qui tirera le meilleur parti de Mario Kart Live ?

Puisqu’il s’agit d’un achat si cher, il est bon de se demander si vous en tirerez des heures et des heures de plaisir ou si ce sera une nouveauté que vous finirez par jeter au placard après une ou deux utilisations.

Vous devriez acheter plusieurs ensembles Mario Kart Live si…

Vous aimez construire des choses: Les amis et les familles qui aiment construire, que ce soit avec des blocs, des LEGO ou d’autres projets, s’amuseront davantage à mettre en place des cours intéressants que d’autres pourront essayer. Je recommande fortement de créer des limites de piste de course avec des éléments tels que des blocs, des cônes et d’autres objets.

Vous êtes un passionné de voitures RC: Si les membres de votre famille aiment déjà jouer avec des voitures de course télécommandées, alors ce sera certainement quelque chose que vous voudrez sortir fréquemment.

Vous vous réunissez fréquemment: S’il est courant pour vous d’avoir de la famille ou des amis pour des fêtes spéciales, alors avoir plusieurs ensembles Mario Kart Live Mario et Luigi sera une activité amusante pour tout le monde.

Vous êtes un collectionneur de tout ce qui est Nintendo: Mario Kart Live est sérieusement l’un des plus grands exemples de Nintendo étant Nintendo. Si vous êtes un collectionneur passionné, vous devriez vraiment vous procurer à la fois l’ensemble Mario et l’ensemble Luigi.

Vous ne devriez pas acheter plusieurs ensembles Mario Kart Live si…

Vous n’avez pas l’espace: Il peut être difficile de mettre en place une piste décente à moins que vous n’ayez un grand espace ouvert pour travailler. Si vous êtes obligé de créer une petite zone de jeu, vous ne pourrez vraiment créer qu’un seul type de piste. De plus, si le parcours est trop petit, il sera probablement frustrant pour plusieurs personnes de prendre des virages serrés.

Vous n’aimez pas l’idée de créer votre propre hippodrome: La moitié du plaisir avec Mario Kart Live consiste à mettre en place de nouveaux parcours pour vous et vos amis. Si le processus de création de piste ne vous semble pas attrayant, vous devriez peut-être vous en tenir au jeu de course traditionnel Mario Kart 8 Deluxe pour Nintendo Switch.

Que vous deviez ou non acheter plusieurs ensembles Mario Kart Live: Home Circuit dépend vraiment de la façon dont vous et votre famille ou vos amis les utiliserez. Si vous pensez que ce jeu ne retiendra pas votre attention très longtemps, vous devriez peut-être vous en tenir à un jeu Nintendo Switch coopératif que tout le monde peut apprécier à partir du même écran. Ce sera beaucoup moins cher que d’acheter plusieurs karts.

Cependant, si vous et les personnes avec qui vous voulez jouer aimez construire et aimez jouer avec des voitures RC ou d’autres gadgets télécommandés, vous devriez probablement envisager d’acheter plus d’une voiture. Cela en fait également une activité amusante pour des occasions spéciales comme les réunions de famille, les anniversaires et autres réunions. Cela peut donc valoir la peine d’avoir à portée de main si vous accueillez fréquemment des groupes de personnes dans votre maison.

Mario Kart Live vous permet de conduire une voiture télécommandée dans votre maison à l’aide de votre Nintendo Switch. Il y a des adversaires virtuels contre lesquels courir et de nombreux objets pour vous aider à obtenir la première place.

Conduisez Luigi dans ces cours de jeux vidéo en réalité augmentée et prouvez une fois pour toutes qu’il est vraiment le meilleur frère des deux.

