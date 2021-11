Mario Kart Live: Home Circuit Version 2.0.0 est maintenant disponible – ajoute le multijoueur en écran partagé et plus

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Si vous cherchez une excuse pour revisiter Mario Kart Live : Circuit domestiquet, C’est ici! Nintendo et Velan Studios ont publié une toute nouvelle mise à jour pour le coureur de kart réel – faisant passer le titre à la version 2.0.0.

Une fois que vous aurez téléchargé la mise à jour logicielle de la version 2.0, vous pourrez piloter jusqu’à deux karts sur un seul écran, dans le nouveau mode Split-Screen. Il y a aussi de nouveaux personnages parmi lesquels choisir, et un mode Course à relais – permettant jusqu’à quatre joueurs de participer.

Vous obtiendrez également encore plus de contenu sur lequel courir, y compris la Coupe Luigi avec des personnalisations de parcours à débloquer et trois nouveaux parcours. Ces morceaux incluent Windmill Meadows, Music Broadway et King Boo’s Courtyard. Il y a aussi une nouvelle personnalisation de kart dans le jeu, Luigi’s Poltergust.

Voici les notes de mise à jour complètes pour Mario Kart Live : Home Circuit Version 2.0.0 qui incluent également quelques correctifs généraux :

Ver. 2.0.0 (Sortie le 17 novembre 2021)

Caractéristiques supplémentaires

Coupe Luigi a été ajouté à grand Prix. Remplir certaines conditions dans Coupe Luigi d’acquérir deux nouveaux Environnements et trois nouveaux Types de portes à utiliser dans la création de cours. Les POLTERGUST G-00 et CORNE EFFRAYANTE ont été ajoutés à la personnalisation des karts dans le jeu. Acquérir en remplissant certaines conditions dans Coupe Luigi.

Course de relais a été ajouté à Multijoueur. Il s’agit d’un mode coopératif où jusqu’à quatre joueurs conduisent un kart à tour de rôle, jouant le rôle de Princess Peach, Toad, Yoshi et Mario/Luigi (selon le kart utilisé) contre Bowser Jr. et les Koopalings. Assez de contrôleurs pour correspondre au nombre de joueurs est nécessaire pour jouer Course de relais.

Écran divisé a été ajouté à Multijoueur. Connectez deux karts à une console Nintendo Switch pour jouer ensemble en même temps. Le flux vidéo des karts sera divisé sur l’écran, permettant d’afficher deux flux à la fois. En jouant Écran divisé nécessite deux karts et deux manettes Joy-Con ou Pro.

Correctifs généraux

Ajustements effectués pour améliorer l’expérience de jeu du jeu.



Avez-vous déjà téléchargé cette mise à jour ? Vous remarquez autre chose ? Laissez un commentaire ci-dessous.