Mario Kart NFT ‘Idea’ est la pire chose que j’ai jamais vue

Bloomberg Wealth propose aujourd’hui une fonctionnalité majeure appelée « Into the Metaverse: Where Crypto, Gaming and Capitalism Collide ». C’est aussi critique et informatif qu’on pourrait le penser, mais il y a une section en particulier qui va me hanter, et maintenant vous, pour le reste de la semaine.

L’histoire évangélise les personnes qui quittent leur emploi et risquent tout sur les jeux vidéo qui utilisent des NFT, et parle avec enthousiasme du potentiel des NFT et de la crypto tout en omettant presque totalement de mentionner des choses comme la destruction de l’environnement de la blockchain, ou comment tout est.

une énorme putain d’arnaque (à part la seule ligne dédaigneuse « dans le monde de la crypto, c’est aussi vu comme un rite de passage pour se faire arnaquer à un moment ou à un autre »).

Pour vous aider à comprendre pourquoi les NFT vont être si géniaux pour les jeux vidéo, les auteurs Charlie Wells et Misyrlena Egkolfopoulou doivent vous vendre l’avenir potentiel des jeux vidéo NFT, en utilisant Mario Kart comme exemple :

Imaginez pouvoir gagner de l’argent en jouant à Mario Kart, cette série dérivée infatigable de Nintendo du Super Mario pré-Internet. Vous n’auriez pas besoin d’être si bon dans ce domaine. Vous n’auriez pas à y jouer 24h/24 et 7j/7. Parce que, dans cette expérience mentale, vous pouvez être Mario aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous devenez lui parce que vous le possédez. Parce que votre Mario est un NFT, il est impossible à dupliquer. Vous et vous seul le possédez. Et parce que vous possédez Mario, votre kart à pédales est toujours meilleur et plus rapide que ceux pilotés par d’autres visages familiers du Royaume Champignon comme Luigi, Toad et Princess Peach. Alors c’est parti, gagnez l’argent numérique du royaume – les Mariocoins, appelons-les. Compte tenu de l’économie du marché, vous devrez peut-être payer plus pour NFT Mario que pour, disons, NFT Peach. Mais vous gagneriez aussi plus, car ici, dans le Royaume Champignon, Mario est le joueur le plus rapide. Lorsque vous quittez le jeu et reprenez votre travail de jour, vous possédez toujours Mario. Lorsque vous recommencez à jouer, Mario est là et vous attend. En attendant de vous gagner des Mariocoins. Vous pouvez vendre Mario à un autre joueur si vous le souhaitez. Si vous avez bien joué à Mario, il vaut peut-être plus maintenant que lorsque vous l’avez acheté. Peut-être avez-vous démontré à quel point Mario peut être lucratif. Peut-être que plus de gens veulent jouer à Mario Kart. Peut-être que Mariocoin a pris de la valeur parce que tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. C’est, en gros, ce que les évangélistes de GameFi essaient de construire.

Je veux me transformer en poussière et m’envoler avec le vent.