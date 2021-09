Mario Kart Tour lance un événement pour célébrer son 2e anniversaire

Visite de Mario Kart a maintenant deux ans et est évidemment encore assez populaire pour continuer à rouler avec des événements bimensuels et des mises à jour de contenu. Nintendo déploie de nombreux cadeaux pour célébrer ce monument avec la tournée du 2e anniversaire, qui se déroule maintenant jusqu’au 5/6 octobre.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, une grande partie de la célébration est le retour de 8 cours en ville dans la rotation, ajoutant un peu de style et de variété pour les deux prochaines semaines. Certains designs de personnages familiers sont également de retour, ainsi qu’une promotion RT qui pourrait rapporter aux joueurs beaucoup de pièces.

Pour la première moitié du 2nd Anniversary Tour, les pilotes qui ont illuminé les circuits urbains du monde entier sont de retour, dont Pauline et Mario (Hakama) ! #MarioKartTour pic.twitter.com/Y4R2wra507— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 22 septembre 2021

Une double campagne de retweet et de partage de photos pour célébrer la tournée des 2 ans de #MarioKartTour ! Nous offrons des pièces correspondant au nombre de retweets sur ce post multiplié par 2 ! De plus, vous obtiendrez 20 pièces pour chaque photo partagée via le mode automatique ! (Max. 22 222 pièces) pic.twitter.com/8ncNOZRAFX— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 22 septembre 2021