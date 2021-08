Mario + Lapins Crétins Sparks Of Hope décroche trois nominations aux Gamescom Awards 2021

in

Les nominés pour les Gamescom Awards 2021 ont maintenant été annoncés, et Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope d’Ubisoft est en lice pour plusieurs gongs dans diverses catégories.

En mettant l’accent sur les titres à venir des éditeurs qui apparaissent au salon, ces nominés ont été rassemblés par un jury international composé d'”experts en jeux, journalistes et créateurs de contenu”. La première série de récompenses, toutes dans les catégories Plateforme, sera décernée lors de la gamescom : Opening Night Live qui sera diffusée en ligne le mercredi 25 août à 19h BST / 20h CEST.

Voici les nominés pour les catégories Plateforme :

Meilleur jeu Microsoft Xbox

– Anneau d’Elden, Bandai Namco Entertainment

– Far Cry 6, Ubisoft

– Halo Infini, Microsoft

Meilleur jeu Nintendo Switch

– Just Dance 2022, Ubisoft

– Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope, Ubisoft

Meilleur jeu PC

– Age of Empires IV, Microsoft

– Anneau d’Elden, Bandai Namco Entertainment

– Syberia : le monde d’avant, astragon Entertainment

Meilleur jeu Sony PlayStation

– Anneau d’Elden, Bandai Namco Entertainment

– Tales of Arise, Bandai Namco Entertainment

– The Dark Pictures : House of Ashes, Bandai Namco Entertainment

Ensuite, nous verrons les catégories Genre, les prix étant remis les jeudi 26 et vendredi 27 août :

Meilleur jeu d’action et d’aventure

– Anneau d’Elden, Bandai Namco Entertainment

– Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope, Ubisoft

– Syberia : le monde d’avant, astragon Entertainment

Meilleur jeu d’action

– Far Cry 6, Ubisoft

– Halo Infini, Microsoft

– Extraction Rainbow Six de Tom Clancy, Ubisoft

Meilleur jeu familial

– Just Dance 2022, Ubisoft

– Exécutez Prop, Exécutez !, PlayTogether Studio

– Super Créateur de donjon, rokaplay

Meilleur jeu indépendant

– Dorfromantik, Toukana Interactif

– Inua, Arte France

– Lost in Random, Electronic Arts

Meilleur jeu de rôle

– Anneau d’Elden, Bandai Namco Entertainment

– Encastré, Koch Media

– Tales of Arise, Bandai Namco Entertainment

Meilleur jeu de simulation

– Climber: Sky is the Limit, Art Games Studio

– Farming Simulator 22, astragon Divertissement

– Titre non divulgué

Meilleur jeu de sport

– Climber: Sky is the Limit, Art Games Studio

– FIFA 22, Arts électroniques

– Riders Republic, Ubisoft

Meilleur jeu de stratégie

– Age of Empires IV, Microsoft

– Compagnie des Héros 3, SEGA

– Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope, Ubisoft

Meilleur jeu multijoueur

– Halo Infini, Microsoft

– Riders Republic, Ubisoft

– The Dark Pictures : House of Ashes, Bandai Namco Entertainment

Meilleur jeu en cours

– Apex Legends, Arts électroniques

– Black Desert Online, Pearl Abyss Corp.

– Endzone – Un monde à part : Prospérité, assemblage de divertissement

Jeu le plus original

– Dice Legacy, Koch Media / DESTINYbit

– Riders Republic, Ubisoft

– tERRORbane, Chuchotement interactif

Mais ce n’est pas tout, car de nombreux autres prix seront également décernés. Ces catégories supplémentaires incluent la « meilleure annonce », la « meilleure bande-annonce », le meilleur streamer et le prestigieux prix « Heart of Gaming » :

Meilleure annonce – Toutes les annonces, révélations ou premières des partenaires de la gamescom à la gamescom : Opening Night Live sont éligibles. Meilleure programmation – Tous les partenaires de la gamescom ayant soumis à la gamescom award 2021 sont éligibles. Le meilleur de la gamescom – Tous les gagnants des catégories Genre et Plate-forme sont éligibles pour le prix principal Best of gamescom.

Meilleure bande-annonce – Toutes les bandes-annonces des partenaires de la gamescom diffusées à la gamescom : Opening Night Live sont éligibles. Meilleur streamer – Certains streamers partenaires et créateurs de contenu sont éligibles pour le vote en ligne. Prix ​​du consommateur « Most Wanted » de la gamescom – Les nominés dans toutes les catégories Genre et Plateforme sont éligibles au vote en ligne. Prix ​​COEUR DU JEU – Chaque point culminant de la gamescom est éligible pour ce prix extraordinaire : non seulement les jeux, les extensions et les technologies, mais aussi les personnes, les institutions, les entreprises, les concepts ou les termes.

Envisagez-vous de vous connecter à la gamescom : Opening Night Live mercredi ? Selon vous, quels jeux remporteront les prix ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.