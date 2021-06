Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope Leaks avant le flux Ubisoft E3 ⋆ 10z viral

Une suite au hit Nintendo Switch 2017 d’Ubisoft Paris Mario + La Bataille du Royaume des Lapins Crétins sera annoncé plus tard dans la journée lors de la conférence de presse de l’éditeur.

Malheureusement pour l’équipe de développement, la suite, qui s’appelle Mario + Lapins Crétins étincelles d’espoir, a été divulgué plus tôt dans la journée en raison d’une annonce sur le site Web de Nintendo qui a été publiée tôt. Le jeu de stratégie verra une fois de plus Mario et d’autres personnages emblématiques de Nintendo faire équipe avec les Lapins Crétins loufoques de Rayman. Le jeu devrait sortir en 2022 et sera à nouveau publié par Ubisoft.

CONNEXES: Confirmation des dates du Nintendo E3 2021 Direct et du Treehouse Show

“Faites équipe avec Mario, Luigi, Princess Peach, Rabbid Peach, Rabbid Luigi et leurs amis dans un voyage galactique pour vaincre une entité malveillante et sauver vos compagnons Spark”, peut-on lire sur le site officiel de Nintendo. « Explorez les planètes de la galaxie tout en découvrant des secrets mystérieux et des quêtes fascinantes ! »

La page du magasin a également répertorié les puces suivantes en tant que fonctionnalités dans Mario + Lapins Crétins étincelles d’espoir:

Construisez votre équipe de rêve avec trois héros parmi une liste éclectique de neuf. Abattez tous les nouveaux boss, ainsi que des ennemis familiers dans toute la galaxie. Sauvez les adorables Sparks dans toute la galaxie, qui fournissent des pouvoirs distincts qui vous aideront au combat. Libérez les compétences de vos héros, mais soyez stratégique lorsque vous foncez sur vos ennemis, sautez en équipe sur vos alliés et cachez-vous derrière des couvertures.

Découvrez plus de captures d’écran et l’art clé pour Mario + Lapins Crétins étincelles d’espoir dans la galerie ci-dessous :

Nous en aurons plus sur le Mario + Lapins Crétins suite à mesure que plus de détails seront disponibles plus tard dans la journée.

CONNEXES: Nintendo prévoit de construire une galerie historique au Japon