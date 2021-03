Mario Lopez a parlé d’un « petit combat » qu’il a eu avec la co-star de Saved By The Bell, Elizabeth Berkley (Photo: Noel Vasquez / . pour Extra)

Mario Lopez a révélé qu’il s’était secrètement engagé dans une « petite bagarre » avec la co-star de Saved By The Bell lorsqu’ils sont apparus ensemble aux People’s Choice Awards.

Le duo s’est présenté ensemble lors de la cérémonie de novembre 2020 et le présentateur de 47 ans a révélé que, peu de temps avant de monter sur scène, le duo s’était cogné la tête pour se tenir à gauche de la scène.

En interviewant Elizabeth en tant qu’animatrice invitée de The Ellen DeGeneres Show lors de l’épisode de lundi, Mario a rappelé: « La dernière fois que nous nous sommes vus en personne, c’était aux People’s Choice Awards, et nous nous sommes déjà affrontés dans les coulisses. »

Avec une image d’eux sur scène affichée à l’écran, il a ajouté: « Comme vous pouvez le voir, je tiens à signaler à nos téléspectateurs, vous êtes sur le côté gauche – vous vous tenez sur le côté gauche – qui est généralement le côté sur lequel j’aime me tenir, uniquement pour des raisons superstitieuses. C’est comme une bonne chance.

«Vous aimez le faire parce que vous bercez vos cheveux d’une certaine manière, et à cause de la partie, n’est-ce pas?

L’actrice de 48 ans a insisté sur le fait que leur dispute n’était que des « plaisanteries ludiques » en déclarant: « Non, non, non! Superstitieux, ou vous aimez ce côté? Non, nous ne nous sommes pas lancés comme un vrai combat. C’était notre plaisanterie ludique, mais comme frère-sœur.

Le couple est célèbre pour ses rôles d’AC Slater et de Jessie Spano dans la série à succès (Photo: NBCUniversal / .)

Mario a accepté en ajoutant: « Non, nous nous moquons toujours et nous nous taquinons. »

Mario a récemment rendu hommage à une autre co-star de Saved by the Bell, Dustin Diamond, après sa mort d’un cancer à l’âge de 44 ans.

Le duo a repris ses rôles pour le redémarrage de Saved By The Bell (Photo: Chris Haston / Peacock / NBCU Photo Bank / .)

Il a expliqué: «Il était comme un petit frère pour moi, nous sommes toujours restés en contact au fil des ans. En fait, je viens de lui parler il y a quelques semaines après avoir reçu son diagnostic.

«Même alors, il était plein d’énergie et il était tellement optimiste. La vie est tellement fragile et ne doit pas être prise pour acquise. Nos prières accompagnent la famille de Dustin et ses amis.

Mario et Elizabeth sont tous deux les principaux membres de la distribution du redémarrage de Peacock’s Saved by the Bell, qui a récemment été repris pour une deuxième saison.

La première saison a vu tous les gangs originaux se réunir, sans Dustin.

