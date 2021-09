Mario Mandzukic annonce sa retraite du football

Mario Mandzukic a annoncé sa retraite du football, à l’âge de 35 ans. Il a récemment joué pour l’AC Milan, faisant dix apparitions au cours de la saison 2020/21. Mandzukic a connu une brillante carrière, qui l’a vu remporter des trophées en Espagne, en Italie et en Allemagne. Le Croate a annoncé sa retraite sur son compte Instagram.

Mario Mandzukic prend sa retraite du football

Mandzukic pourrait bien devenir l’un des footballeurs les plus sous-estimés de sa génération. Il n’a jamais été un joueur qui s’est démarqué et a volé la vedette, mais était aussi fiable que possible et un joueur d’équipe important. Il n’est pas surprenant qu’il ait joué pour le Bayern Munich, la Juventus et l’Atletico Madrid.

Sa carrière a commencé dans sa Croatie natale, avec d’abord pour son club de ville natale Marsonia. Il a ensuite rejoint le NK Zagreb, avant de gagner le Dynamo Zagreb, le club le plus titré de Croatie. Mandzukic a connu trois saisons réussies, ce qui a conduit à l’appel des grandes ligues.

Il a rejoint Wolfsburg en Bundesliga, profitant de deux années réussies qui ont contribué à élever sa carrière au niveau supérieur. Comme il est d’usage en Bundesliga, le Bayern Munich a braconné le meilleur joueur d’une équipe plus petite et a ainsi commencé l’histoire du succès en série de Mandzukic.

Mario Mandzukic : une carrière dont on peut être fier

Mandzukic s’intègre instantanément à Munich. Il a marqué 15 buts en 24 matches de Bundesliga lors de sa première saison ; une contribution significative pour aider à rendre le titre de champion au Bayern. Il a également marqué en finale de la Ligue des champions, lors d’une victoire 2-1 sur son rival du Borussia Dortmund.

Mandzukic ne passera qu’une saison de plus à Munich, mettant ainsi fin à son premier passage dans un grand club avec 48 buts en 88 matchs. Il est passé à l’Atletico Madrid, marquant 20 buts supplémentaires au cours de sa seule et unique saison, alors qu’il se brouillait avec Diego Simeone.

La défaite de l’Atletico était le gain de la Juventus, et Mandzukic allait remporter la Serie A lors de chacune de ses quatre saisons avec la Vieille Dame. Bien qu’il soit entré au crépuscule de sa carrière, Mandzukic s’est toujours avéré être un membre important de l’équipe de la Juventus.

Au total, il a marqué 44 buts en 162 apparitions avec la Juventus. Lors de sa dernière saison avec le club, il a disputé 25 des 27 matchs possibles de Serie A (il en manquait 11 en raison de blessures), démontrant sa fiabilité continue et sa nature digne de confiance. Après avoir été assez injustement laissé à l’abandon par Maurizio Sarri, Mandzukic a terminé sa carrière avec des caméos à Al-Duhail au Qatar et à l’AC Milan.

Mandzukic termine sa carrière avec 671 apparitions au total, marquant 251 buts. Il a remporté six titres de champion et 11 coupes, dont la Ligue des champions en 2013. Sur une note personnelle fière, il a été deux fois sacré footballeur croate de l’année, en 2012 et 2013.

Si proche de l’écriture de l’histoire

Il a indéniablement réussi au niveau du club et a presque porté son succès en équipe nationale. Il a fait ses débuts pour la Croatie en 2007, et a fait 89 apparitions pour son pays. Mandzukic a également 33 buts louables à vanter.

La dernière de ces 89 apparitions aurait pu écrire Mandzukic et toute l’équipe nationale croate dans les livres d’histoire. La Croatie a atteint la finale de la Coupe du monde 2018, écartant l’Argentine et l’Angleterre en cours de route.

Comme s’il avait encore besoin de prouver sa valeur, Mandzukic a joué un rôle essentiel dans leur voyage. Il a marqué le but décisif de la victoire qui a brisé le cœur des Anglais en demi-finale, ainsi qu’en finale. Malheureusement, ils se sont heurtés à une équipe française impitoyable, mais Mandzukic restera dans les mémoires des Croates pour leur avoir donné un été inoubliable.

Mandzukic n’était en aucun cas un joueur glamour, mais était une sorte de pivot avec lequel chaque équipe pouvait faire. Il a toujours montré de la passion et de l’enthousiasme lorsqu’il a joué, ce qui était dans un éventail de positions d’attaque, capable de persévérer et de s’adapter au besoin, et avait la capacité de tirer quelque chose d’inhabituel de temps en temps. Un type de joueur unique pas comme les autres, qui restera à coup sûr dans les annales.

