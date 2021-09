Mario Mandzukic annonce sa retraite

09/03/2021

Le à 17:56 CEST

Mario Mandzukic a annoncé sa retraite du football professionnel via une publication sur Instagram. L’attaquant croate historique était sans équipe après résilier le contrat avec Milan. Ainsi, l’un des joueurs qui a tout conquis avec la Juventus et le Bayern Munich quitte le football. Il a également joué en Liga, en particulier une saison dans le Athlète de Madrid, où il a remporté une Supercoupe d’Espagne.

Manduzkic raccroche ses crampons après avoir disputé 508 matchs en club, marqué 197 buts et accordé 84 matchs. Quant à l’équipe croate, elle a disputé 89 matchs, marqué 33 buts et délivré neuf passes décisives. Avec la Croatie, son plus grand jalon a été le vice-champion du monde à la Coupe du monde 2018 en Russie. De plus, il a été trois fois champion de la ligue croate avec le Dynamo Zagreb.

L’attaquant a gagné avec la Juventus cinq scudettos consécutifs (de la saison 2015-2016 à la saison 2019-2020). Il a auparavant joué dans les rangs de la Bayern, où il a connu son plus grand succès au niveau du titre avec deux Bundesligas, un champion, deux Coupes d’Allemagne, une Supercoupe d’Allemagne, une Supercoupe d’Europe et une Coupe du monde des clubs au cours des deux saisons pour l’équipe bavaroise.

Son temps à LaLiga se résume comme rojiblanco, où en championnat il a inscrit 12 buts en 28 matchs disputés au cours d’une saison 2014-2015, le temps qui lui a suffi pour conquérir le matelas des fans. De plus, tout au long de sa carrière, il a sonné comme une éventuelle incorporation au FC Barcelone.