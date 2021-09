Mario Mandzukic : les cinq meilleurs buts

Après une brillante carrière professionnelle de 17 ans, l’attaquant croate Mario Mandzukic a annoncé sa retraite du football.

Le joueur de 35 ans a joué pour le Bayern Munich, la Juventus et l’Atletico Madrid. Il a remporté six titres de champion et 11 coupes, dont l’UEFA Champions League en 2013.

Il restera comme l’un des plus grands attaquants de l’histoire de la Croatie et est leur deuxième buteur le plus prolifique de tous les temps. Mandzukic termine sa carrière avec 671 apparitions et 251 buts. Voici un aperçu de cinq des buts les plus mémorables que Mario Mandzukic ait marqués au cours de sa carrière.

Les cinq meilleurs buts de Mario Mandzukic

Finale de la Ligue des Champions 2017 contre le Real Madrid

Le but de Mario Mandzukic contre le Real Madrid pour la Juventus en Ligue des champions 2017 est l’un des plus beaux buts jamais marqués en finale de Ligue des champions.

La Juventus menait 1-0 à l’époque avant qu’un moment de magie du Croate ne hisse le niveau de la Juventus. Un ballon dans la surface d’Alex Sandro trouve Gonzalo Higuain. Il a enfoncé le ballon et l’a passé à Mandzukic.

Le Croate a pris le ballon sur sa poitrine, puis a arqué un magnifique coup de pied au-dessus du pied droit au-dessus de Keylor Navas dans le but du Real Madrid. La Juventus finirait par perdre la finale 4-1, mais le but de Mandzukic était inoubliable et remporterait le prix du but de la saison de l’UEFA en 2017.

Demi-finale de la Coupe du monde 2018 contre l’Angleterre

Mario Mandzukic fera 89 apparitions et marquera 33 buts pour la Croatie. Le plus gros but qu’il ait jamais marqué pour son pays a été le vainqueur de la demi-finale de la Coupe du monde 2018 contre l’Angleterre.

Avec le niveau des scores après 90 minutes, le match est entré en prolongation. Cela a changé à seulement dix minutes de la fin de la deuxième période de prolongation. Ivan Perisic a décoché une tête dans la surface de réparation de l’Angleterre qui était bien anticipée par Mandzukic. Il a ensuite enroulé son pied gauche autour du ballon et l’a percé au-delà de Jordan Pickford dans le but anglais.

La Croatie s’accrocherait pour remporter une place en finale de la Coupe du monde pour la première fois de son histoire.

Finale de la Ligue des champions 2013 contre Borussia Dortmund

Le succès solitaire de l’attaquant croate en Ligue des champions est survenu en 2013 alors qu’il jouait avec le Bayern Munich. C’était la première apparition de Mandzukic en finale de Ligue des champions.

Au bout d’une heure, aucune des deux équipes n’avait réussi à percer jusqu’à ce que Mandzukic apparaisse pour donner l’avantage au Bayern. Arjen Robben a conduit jusqu’à la signature et a ramené le ballon à Mandzukic. Il a eu la tâche la plus simple et a tapé le ballon dans le filet vide pour rendre les fans du Bayern fous.

İlkay Gundogan a égalisé pour le Borussia Dortmund via le point de penalty avant qu’Arjen Robben ne le remporte à la dernière minute pour donner au Bayern son premier succès en Ligue des champions en 12 ans.

Finale de la Coupe du monde 2018 contre la France

C’est un objectif que Mandzukic aimerait oublier. Après avoir marqué le vainqueur en demi-finale contre l’Angleterre pour amener la Croatie en finale de la Coupe du monde, l’attaquant marquerait en finale contre la France.

Cependant, malheureusement pour lui, c’est un but contre son camp qui a donné l’avantage à la France en finale. Un coup franc de l’attaquant français Antoine Griezmann a été décoché par la tête de Mandzukic. Malheureusement pour lui, il a envoyé le ballon au-dessus de la tête de Danijel Subašić et dans son propre filet. Cela lui a donné l’honneur douteux de devenir le premier joueur à marquer un but contre son camp dans l’histoire de la finale de la Coupe du monde.

C’était le début d’une journée à oublier pour la Croatie alors que la France s’est inclinée 4-2 pour remporter son deuxième titre de Coupe du monde. Le match était la dernière fois que Mandzukic a joué pour la Croatie, bien qu’il ait également marqué à l’extrémité droite, car il a annoncé sa retraite du football international peu de temps après.

2013 Bundesliga contre Eintracht Francfort

En 2013, le Bayern Munich s’est rendu à la Commerzbank-Arena pour affronter l’Eintracht Frankfurt lors de la deuxième semaine de la nouvelle saison de Bundesliga. Le Bayern était sous une nouvelle direction avec Pep Guardiola succédant à Jupp Heynckes.

Le seul but du match est venu après 13 minutes grâce à une magnifique reprise de Mandzukic. Un centre précis de Thomas Muller a trouvé l’attaquant croate qui a fait preuve d’une grande technique pour frapper une volée parfaitement synchronisée dans le toit du filet.

Mandzukic allait marquer 21 buts incroyables en 30 matchs de Bundesliga, alors que le Bayern se dirigeait vers le titre en ne perdant que deux matchs. Le Croate restera l’un des meilleurs avant-centres de sa génération et pourra se remémorer une brillante carrière de footballeur.

