Mario Mandzukic se retire du football et rappelle aux fans anglais le but de la demi-finale de la Coupe du monde pour la Croatie

Mario Mandzukic a annoncé sa retraite du football et n’a pas pu résister à un rappel effronté de son but en demi-finale de Coupe du monde contre l’Angleterre.

Le joueur de 35 ans a décidé de mettre un terme à une brillante carrière qui l’a vu remporter des trophées en Croatie, en Allemagne, en Espagne et en Italie.

.

Mandzukic a brisé le cœur des Anglais en 2019

Il a aidé le Bayern Munich à réaliser un triplé historique lors de la saison 2012/13, puis a remporté quatre titres consécutifs de Serie A avec la Juventus lors de ses quatre saisons à Turin.

Les fans anglais ne connaissent que trop bien l’attaquant car il a aidé à briser le cœur des Trois Lions lors de la Coupe du monde 2018.

Son but à la 109e minute pour la Croatie en prolongation de la demi-finale a exclu l’équipe de Gareth Southgate du tournoi, avant de s’incliner face à la France en finale.

Mandzukic a annoncé sa retraite dans un long post Instagram.

Il a écrit : « Cher petit Mario,

“Alors que vous enfilez ces chaussures pour la première fois, vous ne pouvez même pas imaginer ce que vous allez vivre dans le football. Vous marquerez des buts dans les plus grandes scènes et vous remporterez les plus gros trophées avec les plus grands clubs. Fièrement représentant de votre nation, vous contribuerez à écrire l’histoire du sport croate.

.

Mandzukic a remporté huit trophées en seulement deux saisons au Bayern

« Vous réussirez parce que vous aurez de bonnes personnes autour de vous – coéquipiers, entraîneurs, fans et famille, agent et amis qui seront toujours là pour vous. Vous leur en serez à jamais reconnaissants !

« Par-dessus tout, vous réussirez parce que vous donnerez toujours le meilleur de vous-même. À la fin, c’est ce dont vous serez le plus fier. Vous sacrifierez beaucoup, mais vous saurez que cela en valait la peine à cause de tous les moments incroyables.

.

Le Croate a passé quatre saisons à la Juventus, marquant 44 buts

« Vous reconnaîtrez le moment de vous retirer, de mettre ces bottes dans une armoire et vous n’aurez aucun regret. Le football fera toujours partie de ta vie, mais tu attendras avec impatience un nouveau chapitre.

“Prendre plaisir! Ton grand Mario

“PS Si vous jouez contre l’Angleterre en Coupe du monde, soyez prêt à la 109e minute.”