Mario Mola et Javier Gómez Noya, parmi les candidats à la médaille olympique

25/07/2021 à 17h19 CEST

L’athlète des Baléares, Mario Mola, est l’un des principaux espoirs pour la médaille d’or dans l’épreuve masculine de triathlon à Tokyo 2020. Champion du monde en 2016, 2017 et 2018, l’Espagnol est, avec Vincent Luis, le mieux placé pour la première place.

Avec Mola, la délégation espagnole est également représentée par les historiques Javier Gómez Noya et Fernando Alarza, qui figure également parmi les options de médailles.. Le premier or brossé à Londres 2012 et a raté les Jeux olympiques de Rio de Janeiro 2016 en raison d’une blessure, votre motivation est donc absolue.

Fernando Alarza arrive également à l’événement tant attendu soutenu par ses résultats tout au long du cycle olympique, où il est monté sur le podium à la fois en Coupe du monde et en Championnat d’Europe.. La régularité des trois épreuves est le principal argument en faveur de La Mancha.

Vincent Luis, le principal danger pour les Espagnols

L’athlète français, Vincent Louis, est le plus grand danger pour les intérêts des Espagnols, qui arrive à Tokyo à l’âge de 32 ans et endossé par ses deux médailles d’or consécutives aux Coupes du monde 2019 et 2020, après être également resté aux portes en 2018.

D’autres athlètes comme Jacob Birtwhistle (Australie), Jonathan Brownlee et Alex Lee (Grande-Bretagne), Kristian Blummenfelt (Norvège) ou Richard Murray (Afrique du Sud) pourraient également défier l’Espagne au tableau des médailles.