Mario Party Superstars Commercial fait la promotion à contrecœur du chat vocal de l’application Switch Online

Superstars de la fête de Mario est dans la nature depuis quelques semaines maintenant, proposant de nombreux mini-jeux et plateaux classiques à un nouveau public sur Switch. Nous l’avons apprécié dans notre revue, soulignant que le contenu original est mélangé à toutes sortes de commodités modernes comme une meilleure IA, des visuels HD brillants et le jeu en ligne.

Le jeu en ligne est là dès le premier jour dans cette dernière version après son arrivée tardive dans Super Mario Party, et une bande-annonce publiée par Nintendo UK (ci-dessus) le souligne bien avec quatre charmantes personnes jouant en ligne avant de se retrouver pour un match revanche en personne. C’est le tarif standard pour une publicité de jeu Nintendo, et ce n’est pas grave.

Mais quelque chose a attiré notre attention. Cette publicité montre le chat vocal dans le jeu en ligne, et donc ceux qui la produisent ont sans aucun doute été obligés de suggérer à ces joueurs d’utiliser l’application Nintendo Switch Online sur leurs téléphones. Vous vous souvenez de l’application NSO ? L’avez-vous toujours sur votre téléphone/tablette ? Eh bien, il existe toujours et peut effectivement prendre en charge le chat vocal dans ce jeu.

C’est subtil, mais louche sur les téléphones en prise de vue et ils n’utilisent certainement pas Discord et des applications similaires comme la plupart des gens qui tentent de jouer en ligne sur Switch – non, c’est cette application officielle.

On dirait que l’application Switch Online a été en grande partie abandonnée il y a quelque temps, mais elle perdure avec une certaine prise en charge du jeu et des mises à jour. Bien sûr, Nintendo prévoit de dépenser une énorme somme d’argent pour améliorer les services et l’infrastructure de son compte Nintendo – j’espère que dans un avenir pas si lointain, le chat vocal dans les jeux Nintendo ressemblera plus à une solution des années 2020.

Faites-nous savoir si vous utilisez l’application Switch Online pour la carte vocale… attendez, que disons-nous ?