Mario Party Superstars Mod ajoute Bowser Jr. en tant que personnage jouable

Image : Nintendo, mod via : Sgt. Pic

Depuis son lancement en octobre dernier, les joueurs de Mario Party Superstars organisent leur fête à travers les tableaux qui ont été vus pour la première fois dans les trois jeux originaux de la série disponibles sur Nintendo 64. C’est très amusant, mais quelques tableaux de plus et une liste plus importante de personnages jouables à la Super Mario Party aurait rendu l’expérience encore meilleure.

Bien sûr, comme c’est souvent le cas, les fans ont décidé de prendre en main ces améliorations potentielles, avec un individu talentueux mettant tout en œuvre pour faire entrer un nouveau personnage dans le jeu. Comme on le voit dans la vidéo ci-dessous, le modder Sgt. Spike a réussi à faire fonctionner Bowser Jr., avec des animations et des clips vocaux fonctionnels.

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Le mod fonctionne en permettant aux joueurs de remplacer Mario, Daisy ou Birdo par le modèle de Bowser Jr.. « Ce mod est un mod de remplacement complet », Sgt. dit Spike. « Il comprend le modèle Bowser Jr., de nouvelles animations ainsi que des animations Bowser Jr. importées de Super Mario Party, des clips vocaux Bowser Jr., des icônes personnalisées et trois nouveaux autocollants Bowser Jr. !

Ce n’est pas encore tout à fait parfait – certaines animations spécifiques au mini-jeu n’ont pas encore été remplacées et, apparemment, obtenir un objet oblige la caméra à se concentrer sur les pieds de Bowser Jr., plutôt que sur son visage – mais c’est encore un autre effort de fan de crack.

Avez-vous beaucoup joué à Mario Party Superstars sur Switch ? Vous pouvez récupérer une copie physique ici.

Merci à CM30 pour l’astuce !