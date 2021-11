Mario Party Superstars’ Online rend la fête plus facile que jamais

Enfin, Walugi obtient son dû. Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

J’achète et je joue à des jeux Mario Party depuis le début de la série en 1998 sur Nintendo 64. Mais en tant que relativement solitaire dans la vraie vie, ce n’est presque jamais une fête pour moi. Mis à part les quelques réunions de famille, la majeure partie de ma carrière à Mario Party m’a été contre des adversaires de l’IA. Mario Party Superstars me permet enfin de jouer en ligne avec des inconnus, me donnant les rivaux humains dont j’ai toujours rêvé, sans avoir à les laisser entrer chez moi pour manger ma nourriture et voler mes animaux de compagnie.

Ce n’est pas que je n’aime pas sortir avec d’autres personnes. Je ne veux tout simplement pas d’eux chez moi. Les nourrir, les divertir, les faire se sentir les bienvenus, c’est une telle corvée. J’ai déjà un conjoint et deux enfants, dont aucun ne veut jouer à Mario Party avec moi. Mario Party Superstars me permet de me connecter dans un sens limité avec trois parfaits inconnus qui veulent juste jouer à des jeux de société et ensuite reprendre leur vie en main.

Le jeu en ligne est arrivé pour la première fois à Mario Party en 2018 dans Super Mario Party pour Nintendo Switch, mais ce n’était pas le jeu en ligne que je voulais, du moins pas au début. Ce jeu a été lancé avec la possibilité de jouer à une série de mini-jeux en ligne, mais pas au jeu de société réel. Le jeu de société en ligne n’a été ajouté qu’en avril 2021, longtemps après que j’ai complètement abandonné le jeu.

Mario Party le rassemblement. Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Mario Party Superstars propose un jeu en ligne dès la sortie de la boîte. Un vrai jeu en ligne, avec des lancers de dés et des achats d’objets, des carrés d’événement et des mini-jeux. Quelques minutes après avoir été en ligne et choisi sur lequel des cinq plateaux du jeu vous voulez jouer, vous êtes connecté avec quatre autres joueurs et prêt à partir.

Faites-vous plaisir avant d’aller en ligne : assurez-vous d’avoir suffisamment de temps pour jouer. Quinze tours de Mario Party avec quatre personnes peuvent prendre entre 30 minutes et une heure, selon la rapidité avec laquelle chacun répond. Contrairement à la vraie vie, ou à la vraie vie telle que je l’imagine, il n’y a pas de pauses pour boire, fumer, se battre pour chatouiller ou quoi que ce soit d’autre que les gens fassent en petits groupes. Heureusement, comme tout est en ligne, vous pouvez aller aux toilettes en jouant et ils ne le sauront jamais.

Les autocollants, la plus grande forme de communication. Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

La communication dans Mario Party Superstars en ligne se fait via un simple ensemble de messages autocollants, dont aucun n’appelle la princesse Peach des noms sales pour avoir dominé tous les mini-jeux. Vous avez vos « Félicitations ! » et oui! » et « Wahhh ! » mais rien d’offensant ou de blessant.

Ce système de communication crée l’illusion d’un groupe d’amis aimants s’amusant de bonne humeur, peu importe à quel point je maudis mon Switch. Cela permet également aux gens de savoir qu’ils ne sont pas seuls, ce qui est tout l’intérêt ici. Sans ces autocollants et sans que les gens soient lents à se préparer pour les mini-jeux, vous pourriez aussi bien jouer à une IA particulièrement intelligente.

C’est le bon moment pour crier « PRÊTEZ-VOUS ! » Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

La connexion humaine, bien que ténue, est importante pour rendre un jeu Mario Party amusant. Sachant que le Mario avec lequel votre Birdo s’est associé pour détruire Peach et Waluigi dans ce jeu où vous devez passer des cerises dans les deux sens est une vraie personne me fait les apprécier davantage en tant que joueur. Quand c’est leur heure de lancer, je regarde une personne lancer les dés, et non un robot.

Mario et moi faisons avancer les choses. Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Pour un solitaire comme moi, c’est juste assez d’interaction humaine pour que les Superstars de Mario Party se sentent comme une vraie fête. C’est spécial et imprévisible. Mieux encore, j’ai une double expérience en jouant en ligne, ce qui m’aide à augmenter mon profil de Superstars Mario Party plus rapidement.

Wahhhhhhhhhh ! Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Même quand je perds horriblement.