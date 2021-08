Mario Pineda dénonce Pepe et Teo pour harcèlement sexuel après l’affaire Las Chiquirrucas – El Sol de México

Plaintes pour harcèlement et abuser sexuel de plus en plus d’influenceurs ; cette fois une nouvelle plainte contre des youtubeurs fait son apparition Pépé et Téo.

Après ce qui s’est passé avec Las Chiquirrucas, qui a agressé sexuellement une personne, Pépé et Téo ils ont parlé avant lesdits actes. Cependant, ils ont également été signalés par le youtuber de Jalisco, Mario Pinéda.

Mario Pinéda a élevé la voix et a dénoncé Pépé et Téo d’être harceleurs sexuels, car à plusieurs reprises ils ont eu des actions inappropriées envers Pineda. A travers un live sur sa chaîne YouTube, Mario a raconté l’histoire de harcèlement sexuel qui a souffert des influenceurs.

Si à plusieurs reprises Roberto Peralta (Pepe) et Cesar Doroteo (Teo) se sont prononcés en faveur des droits de la communauté LGTB+, ils sont même une référence en son sein et maintiennent une position pour éradiquer la violence, le machisme et la discrimination.

Cependant, apparemment, les influenceurs agissent de manière violente, harcelante et macho, comme il l’a exprimé Mario Pinéda. Le youtuber compte plus de 160 000 abonnés sur sa chaîne et dans sa dernière vidéo intitulée Ce que j’ai dû faire taire, il raconte tous les épisodes de harcèlement sexuel qui a souffert de Pépé et Téo.

“Je pense que je suis prêt à parler de tout ce qui s’est passé avec Pepe et Teo, je suis épuisé de me sentir triste et désespéré. […] Je veux parler de deux choses : les brimades et le harcèlement sexuel que j’ai reçu » c’est ainsi qu’a commencé sa vidéo, qui raconte diverses situations et dure 42 minutes.

Le Jalisco a révélé qu’il avait décidé de briser le silence à cause de ce qui s’est passé il y a quelques jours avec Las Chiquirrucas “Cela m’a mis très en colère, cela m’a dégoûté et cela m’a donné beaucoup d’impuissance, cela a débloqué tout ce que j’ai vécu dans le passé qui a à voir avec le harcèlement”.

C’est ma vérité, c’est mon histoire, je l’ai déjà racontée, je l’ai déjà sortie et la seule chose que je demande c’est le RESPECT et la PAIX. Je suis déjà fatigué des insultes, des mensonges, des injustices et du sentiment que je ne le vaux pas en tant que personne. – Mario Pineda ⚡️ (@MarioPPineda) 12 août 2021

Mario Pineda a commenté qu’en 2017, il avait rencontré Pepe et Teo, à cette époque il avait déjà deux ans avec sa chaîne YouTube. Il les a rencontrés grâce à une amitié mutuelle et plus tard, il a également vécu avec Las Chiquirrucas, il est même allé à une fête chez eux. Les youtubeurs y racontaient les situations de harcèlement qu’ils pratiquaient, c’est pourquoi Pineda se sentait très mal à l’aise : “Je me sentais dégoûté, je sentais que je n’y appartenais pas.”

Après un certain temps de les connaître, il a assisté à un événement à Jalisco avec Pepe et Teo, mais l’un des youtubeurs pendant l’événement a commencé à harceler les participants, pour lesquels Mario a confronté Pepe, il a seulement répondu “poursuivez-moi, poursuivez-moi”.

Cependant, une autre des expériences désagréables qu’il a vécues avec eux était dans une dynamique où des amis remettaient en question le rôle du public de Mario Pinéda dans une relation. Ils devaient applaudir ou crier s’ils pensaient que c’était passif ou actif. “Je me sentais dégoûtant, nerveux et humilié.” De plus, lors de l’événement, ils ont fait embrasser Pineda avec un autre assistant.

Mario a également eu une amère expérience lorsque son pantalon a été baissé : « Pendant la tournée, ils ont baissé mon pantalon et ils n’ont vu que mes fesses, mais quel besoin […] Je n’ai pas eu à traverser tout ça ».

Après le harcèlement, il a commencé à s’éloigner d’eux, mais Pépé et Téo ils le traitaient et disaient du mal de lui. Les youtubeurs ont échangé des messages, mais ils n’ont plus coïncidé. Mario Pidena souligne qu’il ne s’agissait pas seulement de harcèlement sexuel, mais aussi que Pepe et Teo ont exercé des violences psychologiques sur lui.