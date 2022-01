Mario Vilella Martínez a battu le joueur de tennis Dudi Sela lors du tour de qualification de l’Open d’Australie

01/10/2022

09h45 CET

Mario Vilalla Martinez, l’espagnol, numéro 177 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant au tour de qualification de l’Open d’Australie par 6-3 et 6-2 en une heure et sept minutes pour Dudi Sela, joueur de tennis israélien, numéro 381 de l’ATP. Avec ce triomphe, Vilella Martínez parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour pouvoir participer à l’Open d’Australie.

Dans le tournoi Melbourne (Open d’Australie Indiv. Masc.), il existe une phase de pré-qualification que les joueurs de tennis ayant les scores les plus bas doivent passer pour participer au tournoi officiel. Concrètement, 128 joueurs de tennis au total participent à cette étape de la compétition. De plus, il se déroule entre le 9 et le 30 janvier sur un court extérieur en dur.