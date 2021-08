Marion Cotillard parle des performances musicales en direct d’Annette ⋆ .

La comédie musicale Annette est maintenant disponible sur Amazon Prime Video. Réalisé par Leos Carax et co-écrit par Ron & Russell Mael du groupe Sparks, le film met en vedette Adam Driver, Marion Cotillard et Simon Helberg.

« Los Angeles, aujourd’hui. Henry (Adam Driver) est un humoriste au sens de l’humour féroce qui tombe amoureux d’Ann (Marion Cotillard), une chanteuse d’opéra de renommée mondiale », explique le synopsis officiel. «Sous les projecteurs, ils forment un couple passionné et glamour. Avec la naissance de leur premier enfant, Annette, une mystérieuse petite fille au destin exceptionnel, leur vie bascule.

Le rédacteur en chef de ComingSoon, Tyler Treese, s’est entretenu avec Annette la star Marion Cotillard à propos de l’interprétation des chansons en direct pendant le film, des défis que cela a entraînés et du travail avec Sparks.

Tyler Treese : J’étais vraiment curieux en tant que musicien vous-même, à quel point était-ce excitant de travailler aux côtés de Sparks ?

Marion Cotillard: Sparks, je dois dire que je ne connaissais pas vraiment leur musique, mais quand j’étais petit, ils avaient cette chanson avec une marque française très connue que j’adorais. J’ai écouté cette chanson, qui s’appelle “Singing in the Shower Tonight”, encore et encore. J’étais donc très excité d’aimer les rencontrer.

J’ai tout aimé de l’origine du projet, de l’histoire, ils voulaient travailler avec Leos Carax et ils avaient une histoire avant celle-ci à laquelle Leos n’a pas répondu et quand ils ont proposé Annette, la connexion était là. Leos a vraiment senti qu’il pouvait raconter cette histoire et se mettre tout entier dans ce film. J’étais donc ravi de travailler avec des artistes aussi profonds et intenses que Sparks et Leos Carax.

J’ai vu qu’au lieu d’être préenregistrée, la musique était faite en direct. Était-ce difficile d’agir comme vous le feriez normalement tout en chantant ces chansons ?

Très difficile, mais en même temps très excitant. Dans une comédie musicale classique, vous enregistrerez les chansons en studio, puis vous effectuerez une synchronisation labiale sur le plateau avec votre propre voix. Ici, tout était en direct. C’est donc une préparation différente car généralement lorsque vous chantez, tout votre corps n’est impliqué que dans le chant. tu ne fais pas [any] action. Vous ne nagez pas, vous ne fumez pas de cigarette, vous ne courez pas, vous ne filez pas. Tout cela, nous l’avons fait en chantant.

Ce qui était intéressant, c’est l’authenticité et la proximité que cela apporte au public. Parce que parfois nous serions essoufflés, ce qui ne peut pas arriver lorsque vous chantez. Quand on est censé chanter, on ne peut pas être essoufflé, mais là c’était très intéressant. Tous ces accidents, tous ces moments où vous n’êtes pas en mesure de chanter dans le son peuvent être optimisés, mais cela crée alors quelque chose de très intéressant. C’est ce que Leos Carax recherchait. L’équilibre entre le chant et l’émotion et toute l’action et la vie qu’elle apporte aux scènes.