Marion Cotillard, Tilda Swinton à la Chanel Beach Party – WWD

Bijou Beach, située aux portes de Cannes et à l’écart de l’agitation de la Croisette, est un petit bijou comme son nom l’indique. C’est là que Chanel et la directrice artistique Virginie Viard ont accueilli des invités dont Marion Cotillard, Tilda Swinton, Charlotte Casiraghi et le producteur Charles Finch pour admirer le coucher de soleil sur la baie le deuxième soir du festival.

De taille réduite par rapport à son éruption traditionnelle, le dîner intime était presque idyllique dans sa simplicité. Avec des tables au bord de l’eau, les enfants de la région ont pataugé dans les vagues et ont couru sur le sable, inconscients des A-listers et des lauréats des Oscars à quelques mètres de là.

“Nous nous pinçons tous”, a déclaré Swinton à propos de l’ambiance du festival du film relancé, qui, à certains égards, donne l’impression qu’il n’a pas sauté un battement. « Il faut croire que le cinéma va trouver un moyen de s’adapter. Le cinéma a pris des coups plus durs que cela et puis il a évolué. Je crois vraiment que tout ira bien. »

Bien qu’elle soit une muse de Chanel et souvent considérée comme une icône, Swinton a déclaré qu’elle ne connaissait pas grand-chose à la mode en soi.

“La mode consiste à trouver un moyen d’entrer dans un espace très éclairé en tant que personne timide et de se sentir comme si vous n’êtes pas seul”, a-t-elle déclaré lorsqu’elle a foulé le tapis rouge. “À ce moment-là, j’ai la chance d’avoir mes amis avec moi d’une certaine manière, comme Virginie ou Karl Lagerfeld avant.” L’actrice se définit-elle vraiment comme une introvertie ? “Oui. Je suis une personne très timide et je n’aime pas du tout jouer. Je suis dans l’amitié. Je ne fais pas les choses par moi-même, vous remarquerez. Je suis toujours dans un gang.

Swinton est très désireux de rattraper ce gang à Cannes, y compris Pedro Almodóvar et son réalisateur “Okja” Bong Joon-ho. Et avec ce qui doit être un record de cinq films au festival, elle n’a pas l’intention de dormir. “J’ai enlevé mes chaussures et nous sommes au bord de la mer, je veux tout aspirer pendant que nous le pouvons.”

Les membres du jury Jessica Hausner et Mati Diop discutaient dans un coin, tandis que le réalisateur d’« Annette » Leos Carax et le chanteur français Sébastien Tellier s’installaient dans des canapés blancs dans le sable. L’actrice israélienne Naama Preis, fraîchement sortie du défilé de couture Chanel à Paris mardi, a déclaré que son plus grand frisson était d’entrer dans le théâtre pour assister à une première. “Juste entrer dans ce temple du cinéma et regarder un film, regarder de l’art, c’est unique et important”, a-t-elle déclaré. Son court métrage « The Star » s’ouvre jeudi.

L’actrice française Rebecca Marder célébrait son premier film à Cannes, le drame de la Seconde Guerre mondiale “A Radiant Girl”, et a également noté à quel point tout le spectacle est surréaliste après un an de restrictions. « J’ai réalisé que le temps avait changé, et hier alors que je regardais le vernissage, je me suis demandé si je rêvais ou si cela se reproduisait vraiment. J’ai l’impression que nous sommes dans une autre dimension.

Dans ce qui est susceptible d’être la performance musicale la plus unique de ce festival, la siffleuse professionnelle Molly Lewis a pris un tapis moelleux dans le sable pour quelques airs de plage. Peut-être inspirés par le moment, Ron et Russell Mael – mieux connus sous le nom de Sparks Brothers – sont montés sur scène, ont passé un micro aux stars d'”Annette” Marion Cotillard et Simon Helberg et le groupe a donné une interprétation impromptue du thème du film “So May We Start » comme des halètements et des murmures de « pas question » et « est-ce réel ? » se répandre dans la foule.

Helberg a déclaré que sa première fois à Cannes était une “expérience un peu hors du corps” et pas seulement à cause de l’ovation debout de cinq minutes que le film a reçue lors de la soirée d’ouverture. « S’asseoir dans ce théâtre et en faire l’expérience avec un public, surtout après la pandémie, cela avait juste beaucoup de poids à ce moment-là. C’est une belle sorte de serre-livres pour une année sombre », a déclaré l’acteur.

Bien qu’il soit perché au bord de la mer, Helberg a avoué qu’il n’était pas préparé. “Je n’ai même pas emballé mon Speedo”, a-t-il plaisanté, mais a juré que cela ne l’empêcherait pas de s’amuser si la soirée l’exigeait. « Nous sommes en France. Je sais qu’il n’y a pas de lois maritimes contre un homme sans fond qui gambade dans l’eau. Je pourrais le mettre à l’épreuve ce soir, nous verrons comment se passe la nuit.