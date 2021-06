Marion Reimers partage les histoires d’athlètes exceptionnels dans un livre – El Sol de México

Depuis l’enfance, Marion Reimers enfreint les règles. D’abord il l’a fait dans la pratique de différents sports, plus tard comme commentateur pour la télévision et, maintenant, de la littérature avec son nouveau livre Joue comme une fille ! (Planète, 2021) avec laquelle il rompt l’histoire pour montrer que le sport et les femmes font bon ménage depuis le siècle dernier.

“L’idée de ce livre surgit à la recherche d’une justification de l’expression” joue comme une fille “, qui fait référence à la faiblesse des hommes, et en réalité il existe un panorama plus large au sujet du sport où, bien qu’il s’agisse d’un récit lié au masculin, il y a beaucoup de femmes qui ont démontré le contraire », a déclaré Reimers dans une interview à propos de la publication.

Le livre fait un examen historique des femmes qui ont établi des records dans certaines disciplines sportives et ont été oubliées en raison d’un problème d’inégalité entre les sexes. Ainsi Reimers propose une chronologie et une série de biographies d’athlètes exceptionnels, même avec plus de reconnaissances que celles des hommes.

Il ne s’agit pas, précise-t-il, de provoquer une bagarre entre hommes et femmes au sein du sport, mais plutôt de briser les stigmates que certaines disciplines appartiennent à un genre particulier ou avec des idées anciennes comme que les femmes n’ont pas la force ou la capacité pour certaines activités. .

« Si nous commençons à apprendre des concepts d’une manière différente dès le plus jeune âge, nous n’aurons pas à faire la tâche de tout réapprendre car notre environnement est construit pour penser que les choses se font d’une certaine manière, mais qui a dit qu’il fallait de cette façon?” commentateur qui a couvert des événements sportifs tels que les Coupes du Monde de la FIFA, les Jeux Olympiques et les matchs de Liga MX Femenil, entre autres.

Le livre mentionne des personnages tels que Megan Rapinoe, une footballeuse américaine qui a remporté les Jeux olympiques de 2012 ; Luo Dengping, originaire de Chine, qui à l’âge de 15 ans a commencé à escalader des montagnes ; Florence Chandwick, nageuse en eau libre qui à 31 ans a traversé la Manche dans les deux sens, ou Jackie Mithchell, l’une des premières lanceuses professionnelles de baseball au XXe siècle.

Avec les histoires de femmes dans le sport, Reimers cherche à briser les stéréotypes selon lesquels le ballet est réservé aux filles et le football aux garçons. “L’histoire n’est pas ce qui s’est passé mais ce qu’elles racontent et comment elles le racontent, et maintenant nous cherchons à raconter une autre histoire où les femmes sont présentes et faites pour le sport”, a-t-elle insisté.

Reimers affirme que la simple mention de la phrase qui donne le titre au livre est offensante, car elle considère que le sport n’a pas de genre, et cela doit être corrigé des commentaires communs qui sont appris dans la famille.

“En discutant avec de nombreux amis de leur expérience avec le sport, j’ai réalisé que personne ne les prend en compte et qu’il y a beaucoup de femmes avec une carrière importante, mais des idées telles que les hommes ne peuvent pas danser”, a déclaré le journaliste sportif et narrateur de match de football.

En tant que communicateur, Reimers souligne qu’il y a aussi beaucoup d’attentes pour parvenir à l’égalité des sexes parmi les professionnels, car il est généralement plus facile pour un commentateur masculin de se distinguer devant les caméras qu’une femme, en raison de l’inégalité des sexes, quelle que soit la préparation. académique de chacun. “Il y a beaucoup de dettes impayées avec les femmes dans le sport”, a prévenu la fondatrice de l’ONG Versus.