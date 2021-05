Maripán (Monaco), meilleur chilien de la saison

05/05/2021 à 20:58 CEST

.

Guillermo Maripan, central de Monaco, est devenu le meilleur joueur chilien de la saison, selon l’étude de l’Observatoire du football CIES.

Maripan, ancien joueur de Université catholique et de Deportivo Alavés, accumule un total de 302 points et s’installe comme le meilleur joueur de son pays devant les joueurs de l’Inter Milan Arturo vidal (295) et Alexis Sanchez (284).

Pour déterminer ces scores, les éléments techniques enregistrés par chaque footballeur sont analysés: passes correctes, défenses efficaces, buts, tirs au but, ainsi que le temps de jeu effectif et le niveau de compétition dans lequel ils interviennent.

Par ailleurs, le défenseur de la Principauté dans son ensemble, qu’il est arrivé en 2019, est le meilleur défenseur central de la saison dans les ligues majeures, avec cinq buts en 25 matchs.