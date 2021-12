Marisa Tomei voulait faire de la tante May de Spider-Man une lesbienne

AVERTISSEMENT : cette histoire contient des spoilers de « Spider-Man: No Way Home »

Comme si « Spider-Man: No Way Home » n’avait pas assez de révélations épiques [spoiler alert]: Marisa Tomei a déclaré qu’elle avait fait campagne pour que son personnage soit une lesbienne dans le dernier volet de la franchise. L’acteur oscarisé de 57 ans a lâché la bombe lors d’une interview le 19 décembre avec les Geeks of Color.

« Il y a eu un moment où j’ai senti que May – peut-être qu’elle devrait juste être avec une femme parce que Ben est parti », a déclaré Tomei, qui joue la tante May Parker de Peter Parker dans le film de super-héros acclamé par la critique. Elle faisait référence au mari décédé de son personnage, Ben Parker, qui est tristement célèbre par un cambrioleur dans les bandes dessinées et les films.

Si ce n’était pas assez juteux, la star de « My Cousin Vinny » a même proposé que sa maîtresse à l’écran ne soit autre que la productrice Sony Amy Pascal.

Marisa Tomei et Tom Holland dans une scène de « Spider-Man: Homecoming » (2017).Columbia Pictures

« Et nous en parlions en quelque sorte », a expliqué le natif de Brooklyn en éclatant de rire. « Et donc je voulais vraiment qu’Amy Pascal de Sony soit ma petite amie! »

Elle a ajouté: « Je me suis dit: » Personne ne doit même savoir, Amy. Je serai juste dans une scène et tu seras là-bas. Et je serai juste comme ‘Hey!’ Ce sera juste une chose subtile.

Malheureusement, son idée d’une soirée de sortie cinématographique a été rejetée par les dirigeants du cinéma.

« Personne ne s’y est mis à l’époque », a déploré l’actrice de « The Big Short ».

La proposition a été largement critiquée par un dissident traditionaliste tweetant : « Oublions complètement Oncle Ben et allons directement voir Tante May en tant que lesbienne. Ouais, les fans seront super heureux – Personne n’a dit. Jamais. »

Le rappeur conservateur Eric July a appuyé leur sentiment en écrivant: « Hollywood brainlet, Marisa Tomei voulait que MCU ‘Tante May’ soit lesbienne, parce que ‘Ben était parti de toute façon.’

« Ces gens n’ont aucune idée de qui sont ces personnages », a-t-il ajouté. « Arrêtez de donner à Marvel le bénéfice du doute juste parce qu’ils vous ont appâté par la nostalgie. »

Marisa Tomei arrive à la première de « Spider-Man: No Way Home » au Regency Village Theatre le lundi 13 décembre 2021 à Los Angeles.Invision

Cependant, d’autres ont lapé l’idée du réveil homosexuel de tante May.

« Je ne vais pas mentir, ça aurait été génial », a tweeté un fan de Marvel. « Nous avons été privés de la cool tante lesbienne May et c’est la plus grosse erreur de toute la franchise là-bas. »

En effet, Marvel n’est pas étranger aux personnages de bandes dessinées LGBTQ. Plus tôt cette année, la société de bandes dessinées a dévoilé son tout premier personnage gay Captain America, qu’elle a fait ses débuts lors de la Pride Week en juin.