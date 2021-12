MariSilicon X est le premier processeur d’imagerie personnalisé d’Oppo pour smartphones

C’est la saison des annonces de puces de pointe, semble-t-il, et Oppo vient de dévoiler son premier morceau de silicium personnalisé lors de son Inno Day 2021 – nommé MariSilicon X. Ce n’est pas un SoC à part entière comme le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm ou Google Tensor, mais plutôt un processeur de signal d’image personnalisé, ou NPU d’imagerie, imprégné de l’intelligence d’apprentissage automatique d’Oppo.

Selon Oppo, les algorithmes ouvrent la voie aux innovations en matière de photographie mobile, mais les capacités de calcul des chiffres de l’apprentissage automatique du SoC sont actuellement le goulot d’étranglement pour de meilleures images. Google serait probablement d’accord, ayant abandonné le Snapdragon de Qualcomm au profit de son propre silicium personnalisé. En tant que tel, le MariSilicon X est conçu pour alimenter les algorithmes d’imagerie AI d’Oppo pour les images et les vidéos HDR jusqu’à 4K 30fps.

Si vous recherchez des chiffres, le MariSilicon X dispose de 18 TOPS (billions d’opérations par seconde) d’int8 ou 72 TOPS de performances de calcul de chiffres int4 ainsi qu’une efficacité énergétique de 11,6 TOPS par watt. En soi, TOPS est une métrique plutôt dénuée de sens car il ne vous dit rien sur la charge de travail. Cependant, Oppo nous a également donné un exemple concret. Son algorithme de réduction du bruit AI sur l’Oppo Find X3 Pro alimenté par Snapdragon 888 fonctionne à seulement 2 ips et nécessite 1 693 mW de puissance. Le même algorithme sur MariSilicon X fonctionne à 40fps et consomme 797mW.

C’est 20 fois les performances et moins de la moitié de la puissance, du moins dans cet exemple. Tout cela semble très impressionnant, mais qu’est-ce que ce FAI fait réellement différemment ?

À l’intérieur de MariSilicon X

À un niveau inférieur, le MariSilicon X 6 nm combine le traitement traditionnel du signal d’image (ISP), une unité de traitement neuronal (NPU) et des composants de mémoire dans une seule puce spécialement conçue pour l’imagerie IA.

MariSilicon X propose un pipeline d’imagerie HDR 20 bits capable d’exécuter des algorithmes d’IA directement sur les données RAW plutôt que plus tard dans le pipeline de compression. Oppo déclare que cela se traduit par une amélioration notable du rapport signal sur bruit (SNR) de 8 dB par rapport au traitement après l’encodage RVB et YuV.

MariSilicon X déplace le traitement de l’IA du domaine avec perte vers le domaine RAW sans perte.

Fait intéressant, le chipset propose également des canaux de données RVB et pixels blancs séparés pour les capteurs RGBW, comme celui présenté par Oppo plus tôt cette année. Encore une fois, cela se traduit par une amélioration du SNR de 8,6 dB par rapport à la fusion de ces données de pixels au niveau du capteur pour une livraison sur un seul pipeline. Vous pouvez penser à cela un peu comme à l’époque des caméras RVB et monochromes séparées mais logées dans un seul capteur. Oppo appelle cela le mode RGBW Pro et prétend également qu’il s’agit d’une amélioration de 1,7 fois de la qualité de la texture à l’aide de cette technique.

En un mot, le FAI d’Oppo applique un traitement d’image et de vidéo d’apprentissage automatique dans les données RAW directement à partir du capteur d’image, ce qui entraîne moins de bruit pour des images plus belles. Ce débit massif est activé, en partie, grâce à un sous-système de mémoire dédié dans le MariSilicon X. En d’autres termes, les données n’ont pas à quitter la puce. Oppo a développé une architecture de mémoire personnalisée qui est essentiellement un cache rapide pour la NPU. Le NPU est également associé à sa propre mémoire DDR externe dédiée avec une bande passante de 8,5 Go/s pour une latence de chargement et de stockage inférieure à celle de la mémoire système traditionnelle. Cela garantit également que la bande passante n’est pas accaparée par d’autres applications pour smartphones.

Le résultat net est un processeur d’image et d’apprentissage automatique puissant et économe en énergie, conçu pour augmenter les capacités plus larges d’un SoC pour smartphone avec des fonctions uniques de photographie informatique et de vidéographie.

Nouveaux cas d’utilisation pour la série Oppo Find

En fin de compte, les cas d’utilisation des appareils sont ce qui est le plus important. Oppo note que MariSilicon X alimentera des capacités avancées de réduction du bruit, des clichés nocturnes améliorés et une vidéographie 4K, des aperçus en direct en temps réel et une vidéo à plage ultra-dynamique 4K.

Comme nous l’avons identifié plus tôt dans l’année, les processeurs d’images personnalisés avec intelligence artificielle deviennent rapidement une tendance majeure des smartphones, en particulier sur le marché chinois. Vivo et Xiaomi ont déjà leurs propres FAI personnalisés, tandis que Google Tensor va encore plus loin en mettant fortement l’accent sur l’apprentissage automatique via un SoC complet semi-personnalisé. Le fil conducteur est que la photographie est une partie importante des smartphones modernes et qu’elle est mûre pour la différenciation et des arguments de vente uniques. En particulier en ce qui concerne les algorithmes avancés d’apprentissage automatique. Prenez de l’avance dans l’espace des algorithmes de photographie et une marque pourrait bien décrocher un smartphone indispensable.

Nous attendrons de mettre la main sur un combiné contenant MariSilicon X avant de tirer des conclusions. La puce fera ses débuts dans le smartphone phare de nouvelle génération Oppo Find qui devrait arriver au premier trimestre 2022.

