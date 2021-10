Mariska Hargitay atteint un énorme jalon « Law & Order : SVU »

Mariska Hargitay célèbre une étape importante de Law & Order: Special Victims Unit. Après sa première apparition à l’écran en tant que capitaine Olivia Benson en 1999, Hargitay devrait marquer le 500e épisode de la série et son 500e crédit Law & Order: SVU, lors de l’épisode à venir du jeudi 21 octobre, un moment majeur pour une série qui est déjà La série télévisée d’action en direct la plus longue aux heures de grande écoute.

Hargitay a célébré l’occasion avec une publication spéciale sur les réseaux sociaux lundi marquant « [SVU 500] », un épisode qu’elle a taquiné « [takes the cake]. » Alors que l’actrice, qui est également apparue dans la série dérivée Law & Order: Organized Crime, s’est abstenue de spoiler l’épisode, elle était en mode Benson sur la photo d’accompagnement, qui la montrait sur le plateau et dans le personnage alors qu’elle posait devant un spécial Law & Order: SVU cake and cupcakes.Derrière elle se tenaient des ballons dorés indiquant « 500 ».

Le tournage du 500e épisode marquant a commencé en septembre, avec la star de la série Ice-T, qui incarne Odafin ‘Fin’ Tutuola, un détective qui a rejoint l’équipe de New York dans la saison deux, faisant cette annonce dans une mise à jour Twitter. Dans le message, Ice-T a déclaré qu’atteindre le jalon « ne pourrait se produire qu’avec des fans solides comme le roc » avant de taquiner l’épisode est « va être bon ».

Prévu pour être diffusé le 21 octobre, le synopsis officiel de l’épisode se lit comme suit: « Amaro demande de l’aide au SVU pour effacer le nom d’un homme condamné et ramène une figure du passé de Benson dans sa vie. » Étant donné que l’épisode marquera un moment historique pour la série, il n’est pas surprenant que Law & Order recrute d’anciens membres de la distribution pour aider à célébrer, avec Danny Pino et Dann Florek prêts à reprendre leurs rôles respectifs de Det. Nick Amaro et le capitaine Donald Cragen. Un teaser de l’épisode montrait les deux acteurs de retour en action, Benson recevant un appel Facetime de Cragen et Amaron vu surprenant Benson dans une salle d’interrogatoire.

Avant l’épisode, qui sera diffusé le jeudi 21 octobre à 21 h HE, de nombreuses célébrations semblent avoir eu lieu sur le plateau de SVU. Le même jour, Hargitay a partagé sa publication marquant l’épisode, le compte Instagram officiel de Law & Order: SVU a partagé quelques clichés en coulisse montrant sa célébration sur le plateau, à laquelle ont également assisté Ice-T et le créateur de la série Dick Wolf. . Law & Order: SVU 500 arrive alors que le salon a un avenir prometteur devant lui. En février 2020, NBC a remis un renouvellement de trois ans pour l’émission, qui la mènera jusqu’à la saison 24.