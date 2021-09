Law & Order: La 23e saison de SVU débutera dans quelques semaines seulement, et il semble déjà que ce sera une grande. Et avec le crime organisé à ses côtés, les fans peuvent également s’attendre à de nombreux autres croisements, ce qui permet plus de danses entre Benson et Stabler. Les doigts croisés pour que Benson (et Mariska Hargitay) parviennent à rester à l’abri du danger.

La saison 23 de Law & Order: SVU sera diffusée le jeudi 23 septembre sur NBC !