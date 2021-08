Mariska Hargitay et Chris Meloni taquinent les fans de “Law & Order” avec une photo torride

Personne n’aime autant taquiner les fans de Law & Order: Special Victims Unit avec Mariska Hargitay et Christopher Meloni. Les deux ont encore plus excité les fans en partageant une photo torride sur le plateau samedi, avec un mois avant le retour des deux stars sur NBC. Hargitay incarne le capitaine Olivia Benson sur SVU, tandis que Meloni est revenu la saison dernière pour jouer Det. Elliot Stabler sur SVU et son propre spin-off, Law & Order: Organized Crime.

Vendredi, un fan a partagé des photos plus anciennes de Meloni et Hargitay sur le plateau de Law & Order, semblant s’embrasser alors qu’ils s’embrassaient. “Pouvez-vous imaginer si un jour [Meloni] et [Hargitay] publie une photo comme celle-ci faisant semblant de s’embrasser avec la légende #Répétition ? Ce serait la fin de nous et la fin d’Internet”, a écrit le fan.

Ce tweet a d’abord attiré l’attention de Meloni, alors c’est exactement ce qu’il a fait ! Il a posté une photo des deux stars avec leurs nez en contact, comme si elles étaient sur le point de s’embrasser. “#Répéter quoi, [Hargitay]?”, a-t-il écrit. Hargitay a ensuite retweeté le message, ajoutant: “Tu rougis? Il fait chaud ici.” La photo a suscité la réponse attendue, les fans espérant que nous les verrons s’embrasser pendant Law & Order: SVU Saison 23 ou Organized Crime Season 2.

Tu rougis ? ça chauffe ici🔥@Chris_Meloni https://t.co/OERuaxwZ3d – Mariska Hargitay (@Mariska) 21 août 2021

Dans la première saison de Crime organisé, Stabler et Benson sont devenus plus proches que jamais à la suite de la mort de Kathy Stabler. Dans l’épisode d’OC “The Stuff That Dreams Are Made Of”, les enfants de Benson et Stabler ont organisé une intervention pour l’aider. Bien qu’il ne pense pas en avoir besoin, Stabler a montré un côté étonnamment vulnérable. “Je t’aime,” dit-il étonnamment à Benson, dont les yeux s’écarquillèrent avant qu’elle ne détourne le regard. Stabler a ensuite dit à ses enfants qu’il les aimait tous avant de quitter l’intervention.

Vous êtes vraiment encore en train de répéter, hein ? pic.twitter.com/vlSUQkUAvk – kenz (@mylivielove) 21 août 2021

SVU et OC reviendront tous deux à l’automne. La saison 23 de SVU débutera avec une première de deux heures le jeudi 23 septembre à 20 h HE, suivie de la saison 2 du crime organisé à 22 h HE. NBC avait prévu de lancer Law & Order: For the Defence cet automne également, mais cette émission a été annulée avant le début du tournage. Faites défiler pour voir plus de réponses à la photo torride de Meloni et Hargitay.

Omg s’il vous plaît laissez cela être réel ou à l’écran, je me contenterai de l’un ou l’autre ! pic.twitter.com/gJFZ2SETy4 – *GMQ* SUSAN (@ifudontlike2bad) 21 août 2021

“OMG. Que cela se produise. J’ai attendu des années. XX L’épisode où il l’a serrée contre lui après que sa femme ait accouché de leur fils après un accident de voiture me donne encore des frissons. Je les aime”, a écrit un fan.

CHRISTOPHE !!!! pic.twitter.com/HwsHH7Xp2G – Marsha Dun Dun (@desire_eo) 21 août 2021

“Vous abusez de votre pouvoir sur nous !! Je suis en train de mourir ici ! J’espère que vous répétez pour une vraie scène qui va littéralement nous envoyer à l’hôpital !” un fan a écrit. “Oh! Comme je vous aime les gars!”

