Mariska Hargitay revient sur ses 22 ans d’amitié avec Christopher Meloni, co-vedette de « Law & Order: SVU »

Mariska Hargitay a passé plus de deux décennies à travailler sur le drame policier de longue date de NBC Law & Order: Special Victims Unit et pendant ce temps, elle a également construit une famille hors écran. Lors de l’événement sur le tapis rouge Glamour Women of the Year, l’actrice a parlé de la relation « significative » qu’elle partage avec sa co-star et ami Christopher Meloni, qui, selon elle, la connaît « assez bien » après son mari –– qu’elle a également rencontré en travaillant sur SVU.

« C’est donc très significatif, surtout après le voyage que nous avons vécu ces 22 ans. Le voyage créatif, la confiance, l’amitié, il a en quelque sorte tout vu », a-t-elle déclaré à Entertainment Tonight. Hargitay a été honoré lors de l’événement aux côtés de la rappeuse Megan Thee Stallion et de la poétesse Amanda Gorman. Meloni était présente sur scène pour la présenter à la foule. « Vous savez que nous sommes entrés là-dedans, nous nous sommes salies », a-t-elle poursuivi. « C’est donc très significatif pour moi de l’avoir présenté par lui. »

Meloni a fait l’éloge de son bon ami lors de son discours. « On m’a confié une tâche ce soir, présenter quelqu’un qui n’a pas besoin d’être présenté, avec qui je travaille depuis 13 ans et avec qui je suis ami depuis 22 ans », a-t-il déclaré, par Glamour. Il a poursuivi en la décrivant comme « Rayonnante. Charmante. Drôle. Enveloppante. Généreuse. Élégante. Honnête. Appréciante. Inclusive. Directe. Vivace. C’est ma préférée : vive. »

J’ai trouvé ça dans notre pellicule d’hier soir #GlamourWOTY2021 Awards. J’avais l’impression que Twitter méritait de le voir. Prendre plaisir. @Mariska @Chris_Meloni pic.twitter.com/POK4CZqWcW – Glamour (@glamourmag) 9 novembre 2021

L’actrice a partagé sa compréhension de ce que signifie Glamour dans son discours. « Le glamour n’est pas superficiel. Je suis une fille qui aime mettre une jolie robe, qui aime se maquiller, qui aime la glamour. J’aime le glamour. J’adore ça. Mais ce n’est pas illusoire. Ce n’est pas si j’ai l’air attirant. Ce n’est pas pour couvrir quoi que ce soit. J’aime le glamour parce qu’il exprime, pas parce qu’il cache. » a-t-elle déclaré, avant de rendre hommage à sa mère, Jayne Mansfield. « Je pense que son glamour, son vrai glamour, le glamour de son cœur lumineux, tendre et inquisiteur, était plus profond et plus beau qu’elle ne l’avait jamais connu », a-t-elle déclaré.

« Elle aurait 88 ans maintenant, et je pense qu’elle aurait beaucoup aimé cette soirée. Je pense aussi qu’elle en sait plus maintenant qu’à sa mort », a-t-elle poursuivi. « Elle est ici avec nous, et elle est ici avec moi, assise avec nous et assise avec moi, et je suis si heureuse et reconnaissante que nous apprenions ces choses ensemble. »