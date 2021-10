Marisol González, ancienne animatrice de Hoy, confondue avec Ana Bárbara

L’ex-conducteur de Hoy est confondu avec Ana Bárbara, fixes? | Instagram

Est-ce que tuAna BarbaraTout le monde se demandait si c’était la reine Grupera lorsque Marisol González, ancienne animatrice de Hoy, est arrivée à un événement de mode. La caméra d’Eden Dorantes a capturé le moment où la belle ancienne compagne de Galilea Montijo et Andrea Legarreta a donné quelques mots aux médias.

Marisol González Il est arrivé à l’endroit avec une élégante robe noire très brillante et une veste courte qui simulait celle d’un charro, pour compléter sa tenue spectaculaire, il l’a accompagné d’un chapeau noir qui, avec son maquillage de soirée, l’a fait ressemble beaucoup à la belle Ana Barbara.

Quand elle a été vue, avec un ton interrogateur ils ont dit « Ana Bárbara » et très gentiment et avec un sourire elle a répondu qu’il est normal qu’ils la confondent avec la chanteuse, ceci depuis qu’elle a lancé la célèbre chanson Bandido.

L’ancien hôte de Aujourd’hui Elle s’est dit heureuse qu’ils l’aient comparée à une femme aussi talentueuse et a même assuré qu’ils lui avaient dit si elle était sa sœur, mais elle a assuré qu’elle adorerait chanter comme elle.

Entre blague et blague, l’ancienne reine de beauté a chanté un peu deux chansons de la Grupera Queen et la vérité est qu’elle ne le fait pas mal et Marisol González pourrait-elle être la nouvelle Grupera Queen ?

Apparemment ce que la belle présentatrice de télévision cherchait avec sa tenue était de se souvenir des prochaines dates importantes à célébrer au Mexique, le Jour des Morts et le Jour des Morts, puisqu’elle utilisait un maquillage très sobre et avec ses cheveux complètement ramassés et les autres détails même on pourrait parler d’une élégante Catrina.

La belle Marisol a expliqué à quel point le travail lui manque et qu’elle aimerait revenir au programme Hoy, mais a assuré que tout s’arrange et qu’elle réalise actuellement quelques projets et apparitions publiques progressivement.

Cette belle femme a aussi parlé de sa famille et si elle a pensé à son enfance ; Cependant, bien qu’il ait partagé que ses filles ont sept et trois ans, elles ne veulent pas avoir d’autres enfants, car elles sont très agitées.

Il faut se rappeler que Marisol González Elle a partagé avec son public qu’elle quittait Hoy pour consacrer plus de temps à sa famille et parce que son mari changerait de ville pour des raisons professionnelles; cependant, il a laissé ouverte la possibilité d’un retour.

Cela s’est produit au milieu de rumeurs qui indiquaient que Galilea Montijo et Andrea Legarreta auraient à voir avec leur démission, car soi-disant, ils ne seraient pas laissés de côté par la belle Marisol dans la Pamtalla.