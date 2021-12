Marisol González illumine Noël à St. Regis au Mexique

L’arbre de Noël est un symbole mondial de célébration que le St. Regis Mexico City partage avec les millions de personnes à travers le monde qui célèbrent cette saison de l’année comme un message de paix, d’amour et d’espoir.

« Je crois que c’est la meilleure période de l’année, c’est une période pleine de lumière et de magie, donc aujourd’hui nous allons être cette lumière et cette magie qui nous laisse sans aucun doute un souvenir très spécial à chaque Noël et je suis sûr que nous avons un seul espoir de venir et nous allons en profiter beaucoup », a-t-il partagé dans une interview Marisol Gonzalez.

« Pour moi, c’est le meilleur moment de l’année et plus encore à cause de ce qui s’est passé, je crois que cela nous laisse la leçon de continuer à nous battre pour nos rêves et pour nos objectifs, que ce qui vient sera mieux et précisément cette fois est rempli de lumière et de bons souvenirs, pour moi mes meilleurs souvenirs sont de la saison de Noël et j’adore ça », a ajouté l’hôte.

La présentatrice a orné la cérémonie de ses deux filles, Marisol et Luciana, à ceux qui veulent inculquer les traditions des fêtes. «Je veux qu’ils grandissent comme j’ai grandi avec cette illusion et croyez-moi que je fais tout mon possible pour qu’il en soit ainsi. Par exemple, j’ai été célibataire ici pendant de nombreuses années et je n’ai jamais réparé la maison et avec eux depuis octobre, je décore pour qu’ils soient plus excités et impliqués. Depuis le 1er décembre, j’ai fait de la dynamique avec les elfes et maintenant le Père Noël et l’Enfant Dieu arrivent, puis les Rois Mages… voir leurs visages excités et excités vous ramène à tout ce que vous avez vécu et c’est incroyable, « il a dit.