“Marissa de New York”, Brently du Nouveau-Brunswick, et se faire des amis sur TikTok

Si vous vivez dans la région de Moncton, au Nouveau-Brunswick, et que vous vous sentez un peu seul ces derniers temps, une bonne nouvelle : plus tôt ce mois-ci, un jeune de 23 ans nommé Brently et son copain Jeffrey ont fait une vidéo dans laquelle ils annoncent que ils cherchent à se faire de nouveaux amis. “Nous sommes des gars plutôt cool qui aiment traîner dans ce parc”, explique Brently, ajoutant qu’ils aiment les films et les bandes dessinées. C’est devenu viral sur Twitter quand quelqu’un a sous-titré la vidéo “c’est la merde la plus déprimante que j’ai jamais vue”.

Pour être sûr, la personne qui a fait le tweet a été immédiatement appelée pour être une sorte d’idiot envers Brently, qui d’après cette vidéo et d’autres semble être une personne vraiment gentille et optimiste et qui semble faire un merveilleux ami. . Mais ce n’est qu’un exemple d’un type spécifique de poste que je vois plus souvent, dans lequel une personne plaide sincèrement pour une connexion. Un piège à soif d’amitié, si vous voulez.

Alors que la distanciation sociale devient moins un terme collé partout dans l’épicerie et plus une relique de l’année la plus étrange de tous les temps, tous les sentiments amusants, désordonnés et parfois horriblement solitaires liés à la vie sociale commencent à revenir dans nos vies. La dernière couverture du magazine New York est centrée sur le retour de FOMO, ou sur le sentiment que même si nos vies sociales se sont soudainement emballées au cours des deux derniers mois, nous sommes tout aussi susceptibles de nous sentir exclus. « Vous pouvez vous demander (je peux me demander) : comment tout le monde a-t-il reçu ces invitations ? » Matthieu Schneier écrit. «Est-ce qu’ils se sont réellement occupés de leurs relations pendant la quarantaine, allant aux boissons Zoom pendant que je revoyais The Good Wife? Est-ce que tout le monde s’est mis en forme sauf moi ?

Je continue de voir des gens s’encourager les uns les autres à « sortir ». La semaine dernière, un défi de rencontres de 30 jours est devenu légèrement viral sur TikTok, dans lequel les gens doivent supprimer leurs applications de rencontres, quitter la maison et engager des conversations pour rencontrer des gens à l’ancienne. IRL, un nouveau réseau social soutenu par SoftBank et évalué à environ un milliard de dollars, cible les adolescents pour se connecter et se rencontrer (TikTok travaillerait avec IRL sur une intégration de produit).

L’une des histoires les plus virales de TikTok cette année a été la saga de “Marissa from New York”, déclenchée par une vidéo dans laquelle un homme a entendu un groupe d’amis dans un parc de New York bavarder sur leur amie Marissa, puis a posté ce qu’il avait entendu sur TikTok et a dit à ses abonnés de “trouver Marissa” afin qu’elle puisse confronter ses supposés amis. Internet a trouvé Marissa en quelques heures, et en quelques jours, elle a lancé un projet appelé #NoMoreLonelyFriends, consacré à la planification de pique-niques publics dans les parcs de la ville. (Que tout ait été truqué afin de promouvoir ledit projet est à débattre, mais au moins Marissa est super populaire maintenant !)

On a l’impression que les enjeux de « sortir là-bas » n’ont jamais été aussi élevés. C’est la saison des anniversaires dans mon groupe social particulier, et chaque week-end depuis que je suis vacciné, je me dis que ce sera celui où je vais rester et me ressourcer, et chaque week-end il y a un endroit où je dois absolument aller boire et danser et embrasser mes amis. Cela a été passionnant et merveilleux, et pourtant une partie lancinante de moi est toujours grincheuse à propos des nuits que j’ai manquées, des nuits auxquelles je n’étais pas invité ou que je n’ai pas pu faire, se demandant si tout le monde s’amusait sans moi. Je veux être partout, avec tout le monde, mais je veux aussi en quelque sorte que plus personne ne m’envoie de textos.

“Bonjour, je suis à mon point de rupture, s’il vous plaît arrêtez de faire des plans le week-end pendant l’été, c’est la mi-juin et si vous vouliez passer du temps avec moi un week-end, je ne suis pas libre avant fin août”, a déclaré TikToker Jake Cornell, qui est devenu un homme ordinaire pour un certain type de millénial de Brooklyn surmené et autodérision. Le sous-texte ici est que « oui, s’il vous plaît, arrêtez de remplir mon calendrier de projets, mais ne le faites pas non plus, car si je ne suis pas invité, je vais absolument perdre la tête. »

C’est une chose dont il est assez difficile de parler à ce stade – “Je ne veux pas y aller mais je dois être invité” est une marque très spécifique d’humour Twitter, comme 2014 – et ce que nous décrivons en fin de compte est juste être une personne ordinaire qui se sent parfois exclue, mais qui aime aussi regarder les pires émissions de téléréalité imaginables et ne parler à personne. Cet été, celui qu’on nous avait promis depuis mars 2020, celui où tout redeviendrait soudainement normal, cet ennui particulier prend un tout nouveau sens. Je suis jaloux des histoires Instagram des soirées d’autres personnes même si je poste des photos de mes propres soirées ; Je suis jaloux de lire les nuits que des gens beaucoup plus cool que moi passent dans l’excellent nouveau projet de newsletter de Brock Colyar, « tu viens ? » dans lequel il suit des influenceurs chassant les vibrations un samedi soir, même si l’idée d’être à une fête sur le toit de Bushwick avec un groupe de YouTubers de 19 ans semble épuisante.

Et pourtant, je pense qu’il y a quelque chose de fondamentalement doux à avoir publiquement soif d’amitié. La solitude est déjà une crise sanitaire massive aux États-Unis et dans une grande partie du monde, même si l’admettre est toujours une source de honte. Peut-être qu’une bonne chose à sortir de la pandémie est qu’elle a aidé à normaliser le fait de parler de notre solitude individuelle et, plus important encore, d’atteindre le vide numérique dans l’espoir que quelqu’un d’autre puisse revenir. Brently, pour sa part, a atteint 60 000 abonnés depuis que sa vidéo est devenue virale. Même si la plupart d’entre eux ne vivent pas au Nouveau-Brunswick, j’espère qu’au moins deux d’entre eux sont devenus des amis sur Internet.

