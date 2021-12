Maritime Blue remporte 500 000 $ pour un transport plus propre

Le concept d’un artiste montre le Fast Foil Ferry conçu par Bieker Boats et Glosten. (Image via Maritime Blue)

Maritime Blue, une coalition public-privé de l’État de Washington axée sur les technologies respectueuses de l’environnement pour l’industrie maritime, a reçu 500 000 $ dans la première étape d’un défi des technologies propres financé par le gouvernement fédéral.

Soixante finalistes ont été sélectionnés dans tout le pays pour passer à l’étape suivante du défi régional Build Back Better, soutenu par l’Administration du développement économique du département américain du Commerce. Maritime Blue est le seul finaliste basé dans l’État de Washington.

Maritime Blue utilisera son prix de 500 000 $ pour aider à intégrer le cluster de l’économie bleue de l’État de Washington et commercialiser de nouvelles technologies visant à décarboniser les transports lourds et à réduire les émissions de carbone.

Des exemples de telles technologies incluent un ferry hydroptère à propulsion électrique qui est conçu par Glosten et Bieker Boats pour Kitsap Transit ; et un système de distribution, de stockage et d’utilisation de l’hydrogène qui repose sur des énergies renouvelables au lieu de combustibles fossiles.

Dans la prochaine phase du défi régional, Maritime Blue préparera une proposition finale à soumettre à l’Administration du développement économique d’ici mars prochain. Cette proposition, et d’autres soumises par les finalistes du défi, seront considérées pour un financement de mise en œuvre pouvant atteindre 100 millions de dollars.

« Il s’agit d’une réalisation incroyable pour l’équipe Maritime Blue et tous les membres et partenaires de la coalition impliqués dans les efforts Reconstruire en mieux », a déclaré Lisa Brown, directrice du département du Commerce de l’État de Washington, dans un communiqué de presse. « Alors que le consortium dirigé par Maritime Blue passe à la phase finale, nous sommes fiers de voir l’engagement de l’État de Washington à construire un avenir énergétique propre et une économie bleue reconnue, en particulier parce que cela montre le potentiel de notre stratégie de cluster d’innovation émergente. »

Parmi les partenaires de Maritime Blue figurent des entreprises telles que Janicki Industries et First Mode, des instituts de recherche tels que le Pacific Northwest National Laboratory et le laboratoire de physique appliquée de l’Université de Washington, et des entités publiques telles que le Washington State Department of Commerce et le port de Seattle.

First Mode, basée à Seattle, est une société d’ingénierie connue pour se concentrer sur les missions spatiales, mais elle travaille également sur des systèmes d’alimentation à base d’hydrogène pour des véhicules, notamment des camions de transport de minerai et des voitures de course dans le désert.

« First Mode est fier d’apporter son expertise dans le développement de véhicules zéro émission à Maritime Blue », a déclaré à . Rhae Adams, directeur de l’exploitation de l’entreprise. « Avec une énergie hydroélectrique abondante, le nord-ouest du Pacifique est un emplacement de choix pour les projets de décarbonisation, des chemins de fer et des ferries à la production d’hydrogène vert et aux opérations portuaires. »

Adams a déclaré que la sélection de Maritime Blue en tant que finaliste du défi régional Build Back Better « est un message clair que le nord-ouest du Pacifique est au cœur des efforts des États-Unis pour créer un avenir durable pour les générations à venir ».