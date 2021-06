Maritime Coop, Indo-Pacifique & lutte contre le terrorisme points focaux des relations Inde-Kenya

Les deux pays ont également souligné la nécessité de vaccins et de traitements COVID-19 abordables pour tous. (Image : Twitter/ Dr S. Jaishankar)

Les priorités de l’Afrique continueraient d’être le facteur primordial de la coopération bilatérale Inde-Kenya. Cela a émergé lors de la troisième session de la réunion de la Commission conjointe Kenya-Inde à Nairobi, où l’accent était mis sur la sécurité maritime, l’Indo-Pacifique, la lutte contre le terrorisme et le programme des quatre grands de la nation africaine.

Les deux pays ont également souligné la nécessité de vaccins et de traitements COVID-19 abordables pour tous. Une déclaration conjointe publiée à l’issue des discussions, a déclaré que les deux parties ont appelé à des efforts conjoints non seulement pour lutter contre la maladie, mais également pour consolider la coopération économique pendant la pandémie et la période post-Covid-19.

L’Inde et le Kenya sont des voisins maritimes

Dans le contexte géopolitique actuel, en tant que voisins des Maritimes, la relation acquiert une plus grande importance. Le Kenya va jouer un rôle essentiel dans la stratégie indo-pacifique de New Delhi.

Comme indiqué précédemment dans Financial Express Online, les deux pays ont reconnu l’importance d’une sécurité, d’une sûreté et d’une prospérité accrues dans la région de l’océan Indien. Et discuté en détail de la situation sécuritaire dans la région indo-pacifique et la corne de l’Afrique.

Les deux parties ont également exprimé leur inquiétude face à la radicalisation croissante et à l’augmentation du terrorisme international et de l’extrémisme violent dans certaines régions d’Afrique et d’Asie. A la fin de la réunion, il a été convenu par les deux pays que les institutions des deux côtés travailleront à l’élargissement de la coopération dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes.

Selon le professeur Ajay Dubey, directeur de l’Institute of Advanced Studies, JNU, « La visite du ministre des Affaires étrangères, le Dr S Jaishankar, au Kenya a souligné et démontré la nouvelle approche du gouvernement Modi pour engager son partenaire africain au plus haut niveau, sur une base régulière et essayez de les impliquer dans leurs propres priorités.

“L’Inde a partagé sa préoccupation concernant la militarisation de la région de l’océan Indien (IOR), la radicalisation croissante en Afrique et dans le sous-continent indien et la nécessité d’avoir une coopération bilatérale et multilatérale pour les contrer, notamment par le biais d’initiatives émergentes dans les régions indo-pacifiques”, estime le professeur Dubey .

Conformément à l’approche de l’Inde pour effectuer une coopération basée sur les demandes avec les pays africains, la réunion conjointe a discuté du programme des quatre grands du Kenya sur la fabrication, le logement abordable, la santé universelle et la sécurité alimentaire, et a souligné que l’Inde s’appuiera sur son partenariat en tenant compte de ces éléments. .

Jaishankar a également participé à l’inauguration de la bibliothèque commémorative du Mahatma Gandhi, récemment rénovée, de l’Université de Nairobi, financée par l’Inde.

Partageant son point de vue avec Financial Express Online, le professeur Dubey a déclaré : « Cette visite a réitéré l’engagement continu de l’Inde à engager régulièrement les pays africains au plus haut niveau. Le communiqué a souligné l’engagement multidimensionnel de l’Inde avec le Kenya. La priorité immédiate de la réunion était de discuter des domaines et des défis de coopération pandémique et post-pandémique. Il a examiné les progrès et la voie à suivre pour les engagements sectoriels de l’Inde dans le commerce, l’investissement, la santé, l’éducation, l’environnement, les TIC, le tourisme, la défense et les valeurs mobilières du Kenya.

Le ministre était en visite officielle au Kenya du 12 au 14 juin 2021 pour coprésider la troisième session de la réunion de la commission mixte Kenya-Inde. Il était là à l’invitation du Secrétaire du Cabinet des Affaires étrangères Amb Raychelle Omamo, SC, EGH.

Coopération Sud-Sud

L’Inde a reconnu le programme des quatre grands du Kenya, qui comprend la fabrication, le logement abordable, la santé universelle et la sécurité alimentaire, et a décidé de renforcer la relation en mettant l’accent sur ce point.

L’Inde et le Kenya ont réaffirmé leur ferme attachement à la coopération Sud-Sud et ont convenu d’œuvrer au renforcement de leur partenariat.

Commerce bilatéral Inde-Kenya

Pour l’approfondissement et la diversification des relations commerciales, de nouveaux secteurs et domaines seront identifiés lors de la prochaine réunion du comité mixte sur le commerce, les deux parties identifieront de nouveaux secteurs

L’Inde est l’une des principales sources d’investissement étranger direct (IDE) du Kenya et la nation africaine recherche davantage d’investissements de la part des entreprises du secteur privé, en particulier dans les produits pharmaceutiques, l’automobile, la fabrication, l’agroalimentaire et le logement abordable.

La quatrième réunion de la Commission mixte se tiendra en Inde à une date à convenir par voie diplomatique, selon le communiqué conjoint.

L’Inde a discuté de sa position habituelle sur la restructuration du Conseil de sécurité de l’ONU, des institutions de gouvernance mondiale et de son envie d’appliquer une approche multilatérale aux défis mondiaux.

