MarJon Beauchamp de la G League est en pleine ascension

Ce n’est pas de sa faute. Mais avant le début de la saison, Marjon Beauchamp a été essentiellement mise en veilleuse par de nombreux éclaireurs et évaluateurs de la NBA.

Cependant, à travers trois matchs, Beauchamp a sans doute été le meilleur joueur de la G League Ignite. C’est particulièrement impressionnant étant donné qu’il était un espoir beaucoup moins vanté que ses coéquipiers Jaden Hardy, Michael Foster et Dyson Daniels.

Alors qu’il avait volé un peu sous le radar pendant l’intersaison, ce n’était pas toujours le cas. En fait, l’aile de 6 pieds 7 pouces a longtemps été considérée comme un joueur pouvant jouer en NBA.

Les G Leauge Ignite de la NBA ont officiellement annoncé la signature de Marjon Beauchamp (@Marjon32). Beauchamp a joué au Yakima Valley College, où il a obtenu des moyennes de 30,7 ppg, 10,5 rpg et 4,8 apg tout en tirant à 39,8% au-delà de l’arc. pic.twitter.com/sw3KlRM1iY – Bryan Kalbrosky (@BryanKalbrosky) 23 septembre 2021

En tant qu’étudiant de première année en 2016-17, Beauchamp était une réserve pour l’ancienne star de la NBA Brandon Roy au lycée Nathan Hale de Seattle. Pendant son séjour là-bas, il a joué aux côtés du futur attaquant des Denver Nuggets Michael Porter Jr., qui a aidé à mener l’école à une saison sans défaite et a été élu par MaxPreps comme la meilleure équipe du pays.

Porter a obtenu son diplôme et a continué à jouer au Missouri et Roy a changé de travail pour devenir entraîneur à proximité à la Garfield High School. Beauchamp a été transféré avec lui en 2017-18 et les deux ont ensuite remporté le championnat d’État de classe 4A à Washington pour la deuxième année consécutive.

Beauchamp, qui a longtemps été un buteur dominant de l’AAU sur le Adidas Gauntlet, a été transféré deux fois de plus. En fin de compte, l’aile a fréquenté quatre écoles secondaires différentes en autant d’années.

5-⭐️ ailier Marjon Beauchamp a fait sentir sa présence aux Adidas Gauntlet Championships le week-end dernier. Son action continue d’augmenter et il a récemment reçu une offre de l’USC.@Marjon32 pic.twitter.com/ICEGPYto6a – B/R Hoops (@brhoops) 18 juillet 2019

L’été après sa dernière année de lycée, il a annoncé qu’il contournerait l’université et se préparerait pour les pros. Bien que la décision de suivre cette voie n’ait pas été traditionnelle, en février 2020, je l’ai inclus dans une première édition de mon brouillon de la NBA 2021 sur Rookie Wire de USA TODAY SMG.

Il a déménagé à San Francisco pour s’entraîner à Chameleon BX – bien qu’en raison de COVID-19, il soit rapidement rentré chez lui dans l’État de Washington. Pendant qu’il était là, Beauchamp a envisagé de s’éloigner du match.

Il a finalement décidé de s’inscrire dans son collège communautaire local et il a joué au Yakima Valley College. Il a rapidement mené la Northwest Athletic Conference en matière de marqueurs, avec une moyenne de 30,7 points par match, marquant même jusqu’à 50 points lors d’une performance en un seul match.

Beauchamp n’a pas fini par se déclarer pour le repêchage de la NBA en 2021 et a même envisagé d’aller dans une université de haut niveau pour jouer au basket-ball. Mais sa décision de jouer en G League a déjà été bénéfique.

Marjon Beauchamp jusqu’à 15 sur la belle lis défensivement et termine en transition pic.twitter.com/RczsNf92hH – HoopsWill (@HoopsWill) 6 novembre 2021

L’ailier a marqué 19 points et 27 points lors de ses deux premiers matchs avec les Ignite. Il a ajouté 10 rebonds, 4 interceptions et 3 blocs lors du premier match de la saison et il était 4-en-7 sur 3 points lors du deuxième match.

L’un des éléments les plus excitants de son jeu a été sa capacité à prendre le ballon au sol en transition, surtout après avoir forcé un vol, et il est toujours une menace de lob sur les fuites également.

Mais l’aspect le plus unique est que, alors qu’il est répertorié à 6 pieds 7 pouces, il peut jouer avec le ballon et frapper des sauteurs en retrait du dribble. Ces capacités d’une aile font de lui une perspective extraordinairement repérable.

MarJon Beauchamp punit la couverture du drop avec un pull-up 3. Bonne confiance et bon coup. pic.twitter.com/6hBHrk0egu – Francesco Semprucci (@fra_sempru) 11 novembre 2021

Après plusieurs séries de transferts au lycée et des circonstances une fois sortis du lycée qui l’ont retiré des projecteurs nationaux, Beauchamp a récemment fait un travail formidable en rappelant aux évaluateurs de talents qu’il est tout à fait le futur joueur de la NBA qu’ils pensaient qu’il pourrait devenir. .

Beauchamp est le premier joueur à passer du collège junior au programme Ignite de la G League. Il est également la première personne à se joindre à l’équipe malgré le fait qu’il ait terminé ses études secondaires depuis plus d’un an.

Il ne fait aucun doute dans mon esprit que Beauchamp atterrira beaucoup plus haut lors de mon prochain repêchage qu’il ne l’a fait lors de mon précédent. D’autant plus que son chemin a été venteux, c’est quelqu’un qui a retenu toute notre attention.

