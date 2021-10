.

Les déclarations de l’actrice vénézuélienne Marjorie de Sousa ont provoqué la surprise après avoir été consultée sur les critiques formulées à son encontre par Alicia Machado sur son rôle de mère, en ne permettant pas à son fils de partager avec son père.

« Je crois qu’on ne peut pas se prononcer sur la vie des autres, car on ne sait pas ce que chaque être humain traverse. Je souhaite le meilleur à toutes les personnes qui essaient de me discréditer d’une manière ou d’une autre », a expliqué De Sousa dans une interview à Televisa. « Je la bénis », a-t-il dit, faisant référence à Alicia Machado.

VIDÉO : MARJORIE DE SOUSA RÉPOND À ALICIA MACHADO

C’était lors d’un épisode de l’émission de téléréalité La Casa de los Famosos, où l’ancienne reine de beauté, Alicia Machado, critiquait durement sa compatriote. « On ne peut pas enlever à un fils le droit d’avoir son père, peu importe comment est le père. Elle a trouvé un gars avec de l’argent et du pouvoir qui est celui qui lui a payé tous les avocats et celui qui l’a aidée à faire le sale boulot au père du garçon », a déclaré Machado, 44 ​​ans.

VIDÉO : ALICIA MACHADO CRITIQUE MARJORIE DE SOUSA

Selon Machado, le jeu de l’actrice avec le père de son fils est une base. « Tout comme pour moi, la plus grande bassesse qu’un homme puisse faire est de frapper une femme, pour moi la plus grande bassesse qu’une femme puisse faire est d’essayer de manipuler ou de retenir un homme de force avec un enfant. Dans ma vie, je mettrais ma fille dans ces circonstances. Il ne se peut pas que ton idolâtrie te rende malade comme ça, parce que c’est ce qu’elle a », a-t-il ajouté avec agacement à l’occasion.

Pour sa part, De Sousa, 41 ans, était très calme et a souligné qu’elle n’était pas intéressée à avoir des ennuis. « Quand la vie des autres est un exemple pour moi je vais en tenir compte et y faire attention, et quand ce sont des choses qui ne m’importent pas, allez olé, je vais prendre ma retraite ! », s’est-elle exclamée amusée, après en avoir expliqué la raison pour son attitude.

« Si vous devenez accro, vous perdez, et nous sommes en train d’apprendre et d’aller de l’avant, alors si vous devenez accro, vous revenez et je ne suis pas prêt pour ça, j’ai vécu trop longtemps pour être amer à propos de bêtises », a-t-il souligné. .

L’actrice a fait ses commentaires sur Machado lors d’un événement à Miami, où elle a remis 500 certificats de mammographie gratuits en collaboration avec une organisation qui lutte contre le cancer du sein.

Lors de l’événement, elle a reçu les clés de la ville de Miami et a été nommée citoyenne distinguée par le maire de Miami Dade : Daniela Levin Cava et la commissaire Kionne L. McGhee.

Devant le geste des autorités, De Sousa était heureux et reconnaissant. Il a également remercié les téléspectateurs d’avoir regardé la telenovela La Desalmada, diffusée par le réseau Univisión, et dans laquelle De Sousa incarne la méchante Julia.

« Ça a été incroyable pour nous, la semaine dernière nous avons atteint 4,2 millions d’allumages, ça veut dire qu’il y a des millions et des millions de personnes qui regardent le projet, au nom de mes collègues, merci ! », a-t-elle déclaré enthousiaste après avoir révélé qu’elle était très motivé avec ça mélodrame.

« Les gens voulaient voir une histoire rose, les gens voulaient tomber amoureux, détester le méchant, on en a un peu marre de tant de carnage. Nous, en tant qu’artistes, voulions aussi ce type d’histoire », a-t-il conclu.