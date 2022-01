Marjorie Taylor Green interdiction de Twitter et censure des Big Tech

Il n’est pas vraiment surprenant que la représentante Marjorie Taylor Greene (R-GA) – une politicienne qui a construit sa carrière en promouvant des théories du complot viral comme QAnon – ait été suspendue dimanche de Twitter et lundi de Facebook pour avoir publié de fausses informations sur les vaccins Covid-19.

Il n’est pas non plus surprenant que Greene et ses partisans aient réagi en accusant Twitter et Facebook de la censurer pour ses convictions politiques, plutôt que d’avoir fait de fausses déclarations répétées niant les méfaits de Covid-19 et l’efficacité des vaccins.

Mais la suspension de Marjorie Taylor Greene des médias sociaux refait surface avant l’anniversaire de l’émeute du 6 janvier au Capitole et le cycle électoral de mi-mandat de 2022 : comment les sociétés de médias sociaux feront-elles face à l’assaut imminent des discours litigieux des élus et des candidats politiques aux élections cette année?

« Je n’ai rien vu ni entendu sur la façon dont [social media companies] envisagent de le gérer », a déclaré Katie Harbath, directrice des politiques publiques chez Facebook de 2011 à mars de l’année dernière, qui dirige maintenant une société de conseil en politique technologique. « D’après ce que j’ai vu, ils attendent jusqu’à ce qu’il y ait quelque chose à leur porte qu’ils doivent décider. Je suis juste vraiment inquiet.

En 2019 et 2020, le monde a été pris dans un débat acharné sur la question de savoir si les entreprises technologiques devaient intervenir ou non lorsque des politiciens comme l’ancien président Donald Trump ont utilisé les médias sociaux pour diffuser de la désinformation préjudiciable ou encourager la violence. Ce débat a culminé autour de l’émeute du 6 janvier et de l’interdiction subséquente de Trump des sites. Avant cela, Facebook et Twitter avaient laissé Trump et d’autres dirigeants mondiaux s’en tirer en enfreignant leurs règles parce que leur discours était largement jugé « digne d’intérêt » – mais ils se sont retirés de cette position avec l’interdiction de Trump. C’était une décision controversée mais justifiable aux yeux de Facebook et Twitter, étant donné la menace violente imminente contre la démocratie américaine.

Mais au cours des derniers mois, il n’y a pas eu beaucoup de mouvement sur le sujet de l’approche des plateformes de médias sociaux pour modérer le discours des politiciens. Facebook a donné un coup de pied jusqu’en 2023 pour savoir si Trump sera ou non autorisé à revenir sur sa plate-forme. Twitter est toujours en train d’élaborer une nouvelle politique sur la façon dont il devrait surveiller les dirigeants mondiaux, qu’il prévoit de déployer dans les mois à venir.

Maintenant, la situation de Greene rappelle que, que les sociétés de médias sociaux soient prêtes ou non, le débat sur la façon dont les politiciens devraient être autorisés à utiliser les médias sociaux est en train de raviver. Et cela se passe dans un climat politique hautement polarisé et axé sur la théorie du complot.

Greene a longtemps testé les limites des conditions d’engagement des médias sociaux

Tout comme son allié politique, Trump, Greene a bâti sa carrière en faisant des déclarations grandiloquentes, incendiaires et fausses sur les réseaux sociaux.

Avant sa récente suspension, Greene avait déjà accumulé quatre « grèves » de Twitter pour avoir publié de la désinformation sur Covid-19 et une suspension de 12 heures en juillet. Sa cinquième grève, qui a déclenché sa suspension permanente, était un article contenant la fausse déclaration selon laquelle «des quantités extrêmement élevées de décès par vaccin Covid sont ignorées». Greene a publié un message similaire sur Facebook, qui a répondu lundi par une suspension de compte de 24 heures.

Alors que Twitter a définitivement interdit le compte personnel de Greene, elle a toujours accès à Twitter via son compte Twitter officiel du Congrès qui compte près de 400 000 abonnés. Elle collecte maintenant activement des fonds pour des « contributions d’urgence » à sa campagne politique pour lutter contre la « censure des Big Tech ».

Greene, comme d’autres personnalités d’extrême droite et conservatrices qui ont été bannies des médias sociaux grand public, s’est tournée vers l’application de médias sociaux Telegram – qui a une modération de contenu plus laxiste et un chat crypté – pour atteindre ses abonnés. « Twitter est un ennemi de l’Amérique et ne peut pas gérer la vérité », a déclaré Greene dans un article sur Telegram en réponse à la suspension de Twitter. « C’est bien, je vais montrer à l’Amérique que nous n’avons pas besoin d’eux et qu’il est temps de vaincre nos ennemis. »

Lundi, le leader républicain de la Chambre des communes, Kevin McCarthy (R-CA), a fait une déclaration publique qui ne faisait pas référence à Greene par son nom mais semblait faire référence à son cas, demandant instamment qu’une loi historique sur Internet appelée l’article 230 soit modifiée afin que les entreprises technologiques peuvent être tenus légalement responsables de leurs décisions de modération de contenu.

Aujourd’hui, en vertu de la loi du premier amendement, des entreprises comme Facebook et Twitter sont considérées comme des acteurs privés qui sont tout à fait dans leurs droits légaux d’interdire qui elles veulent. Cela inclut ceux comme Greene qui ont enfreint à plusieurs reprises leurs conditions de service déclarées.

Mais la légalité mise à part, il existe une inquiétude généralisée quant à l’influence que les sociétés privées comme Facebook et Twitter devraient avoir en politique. Facebook et Twitter se sont soustraits à la responsabilité de peser sur les questions politiques, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, déclarant que la société ne devrait pas être un «arbitre de la vérité» et le fondateur et ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, faisant de la liberté d’expression un principe central de la la philosophie de l’entreprise. Mais malgré la réticence de ces entreprises à porter un jugement sur le discours politique, la réalité est que les deux entreprises continuent d’être confrontées à ces problèmes tous les jours en raison du fait que les gens discutent de politique sur leur plate-forme. Et cela les ouvre aux critiques et aux accusations de censure.

« Les entreprises privées ont tellement de pouvoir. Il n’y a que quelques plates-formes – et Twitter et Facebook sont deux d’entre elles – qui contrôlent une grande partie du discours public », a déclaré Gautam Hans, professeur à la Vanderbilt Law School et spécialisé dans le droit du premier amendement et la politique technologique. « Je pense que cela nous met tous un peu mal à l’aise. »

Les règles des médias sociaux sur le discours politique sont toujours obscures

À certains égards, le cas de Greene concernant la violation des règles des médias sociaux était clair car il concernait Covid-19, un problème que Facebook et Twitter ont été plus stricts à modérer depuis le début de la pandémie au début de 2020.

Mais lorsqu’il s’agit d’autres sujets comme le faux récit du « Big Lie » de Trump sur le vol des élections de 2020, ou si l’émeute du 6 janvier au Capitole était justifiée, les directives des médias sociaux sur ce qui est et ne l’est pas sont beaucoup plus ambiguës .

Au moment de l’élection présidentielle de 2020, par exemple, Twitter et Facebook ont ​​intensifié leurs efforts pour lutter contre la désinformation des électeurs. Les entreprises ont régulièrement étiqueté ou supprimé des informations faisant de fausses déclarations concernant la fraude électorale ou le truquage des élections.

Mais maintenant, un an plus tard, on ne sait pas exactement comment ces normes pourraient changer, d’autant plus que de nombreux membres républicains du Congrès et candidats continuent de soutenir « The Big Lie ».

Dans la période qui a immédiatement suivi l’émeute du Capitole, les plateformes de médias sociaux ont également utilisé des mesures urgentes pour essayer de minimiser la glorification de la violence qui s’est produite. Facebook, par exemple, a publié une politique d’urgence pour supprimer tout éloge de la prise d’assaut du Capitole, ou des appels à apporter des armes partout aux États-Unis.

Facebook n’a pas répondu à la question de savoir si ces mesures étaient toujours en place à l’occasion du premier anniversaire de l’événement, alors que 34 % des Américains pensent qu’une action violente contre le gouvernement est parfois justifiée, selon un récent sondage.

La vice-présidente de la politique de contenu de Facebook, Monika Bickert, a déclaré lors d’un appel de novembre que la société « prend des mesures pour lutter contre l’ingérence électorale et la désinformation tout en travaillant également pour aider les gens à voter », mais elle a fourni peu de détails sur de nouveaux plans potentiels.

« Nous appliquons nos politiques contre la suppression du contenu d’interférence des électeurs et nous continuerons d’affiner notre stratégie de lutte contre le contenu qui discute de la légitimité des méthodes de vote, comme les allégations de fraude électorale », a déclaré Bickert lors de cet appel. « Et tout cela s’appuie sur nos efforts lors des élections américaines de 2020 et nous aurons plus à partager à mesure que nous nous rapprochons des élections de l’année prochaine. »

Un porte-parole de l’entreprise pour Twitter a envoyé la déclaration suivante à Recode mardi :

Notre approche, tant avant qu’après le 6 janvier, a consisté à prendre des mesures coercitives strictes contre les comptes et les Tweets qui incitent à la violence ou peuvent potentiellement causer des dommages hors ligne. L’engagement et la concentration au sein du gouvernement, de la société civile et du secteur privé sont également essentiels. Nous reconnaissons que Twitter a un rôle important à jouer et nous nous engageons à faire notre part.

Facebook et Twitter pourraient faire un long chemin pour rendre plus claires leurs politiques sur le discours des politiciens. Mais même alors, le problème autour des limites compliquées du discours politique ne sera pas entièrement résolu.

« Vous pouvez avoir toutes les règles et directives claires », a déclaré Hans. « Mais fondamentalement, il y a toujours une certaine discrétion humaine qui entre en jeu, et c’est un peu déconcertant. »