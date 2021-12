Marjorie Taylor Greene a défié Alexandria Ocasio-Cortez à un débat

La représentante Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) s’est récemment rendue sur Twitter pour lancer un défi à la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.), lui proposant de débattre du Green New Deal.

flickr/nrkbeta/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/

Greene a déclaré: « .@AOC, je voudrais vous mettre au défi d’un débat sur la politique économique du Green New Deal. »

.@AOC Je vous propose un débat sur la politique économique du Green New Deal.

Puisque vous avez parrainé le Green New Deal et que vous avez un diplôme en économie, je suis sûr que vous êtes plus que qualifié.

Suite..

— Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) 14 avril 2021