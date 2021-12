Marjorie Taylor Greene concocte des justifications absurdes pour tenter d’expulser Adam Schiff du Congrès

L’échec persistant à expulser la représentante Marjorie Taylor Greene (R-GA) du Congrès est l’un des échecs actuels les plus flagrants du Parti républicain.

Chaque jour, elle reste une législatrice, le GOP télégraphie au monde qu’il n’y a aucune infraction – du racisme manifeste à la théorie du complot dangereuse en passant par l’excuse d’une insurrection meurtrière – qu’ils ne toléreront pas tant que la personne qui commet les infractions peut collecter des fonds importants d’argent de la base. Le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy (R-CA) ferme les yeux sur son comportement dégoûtant à chaque tournant, cimentant sa place dans les livres d’histoire en tant que lâche de l’ordre le plus bas. Cet échec à la tenir responsable ne sert qu’à enhardir la membre du Congrès QAnon et aujourd’hui, elle a eu le culot d’appeler à l’expulsion d’un autre membre du Congrès.

Greene, qui semble beaucoup plus intéressé par les tweets que par la législation, a fustigé le représentant Adam Schiff (D-CA) sur Twitter aujourd’hui. Elle l’a accusé d’avoir menti à son sujet sur le sol de la Chambre aujourd’hui et a évoqué ce qu’elle a appelé « son #BigLie sur Trump et la collusion russe ».

Il faut noter que Schiff n’a pas menti lorsqu’il a accusé Donald Trump de collusion avec la Russie de Poutine. En fin de compte, l’enquête de Robert Mueller a simplement révélé que lui et ses enquêteurs ne pouvaient pas trouver suffisamment de preuves pour prouver absolument l’association de malfaiteurs. Décevant certes, mais l’enquête n’a pas été loin d’exonérer Trump. Il est encore tout à fait possible que ceux qui se méfient des liens de Trump avec la Russie aient raison, mais que les preuves pertinentes n’aient jamais été découvertes.

Greene a continué à l’appeler « Slimy Schiff » et a allégué qu’il connaissait le « Steel [sic] Dossier » était « de purs mensonges ». Encore une fois, il faut noter que Schiff ne savait pas qu’il s’agissait de « purs mensonges » car cela n’a pas été révélé en tant que tel. Le dossier a toujours été présenté comme une compilation de renseignements non corroborés. Ce n’est pas parce que ses détails les plus salaces n’ont jamais été entièrement justifiés qu’il ne contenait pas de grandes pans de vérité. Toute la sphère de droite veut prétendre que toute l’histoire Trump-Russie a été démystifiée, mais c’est manifestement faux.

« Adam Schiff devrait être expulsé ! » Greene a conclu son tweet.

Schiff, bien sûr, ne devrait pas être expulsé et est en fait l’un des meilleurs exemples d’un fonctionnaire actuellement en poste. Schiff a toujours poursuivi les meilleurs intérêts du peuple américain et pendant les années Trump, cela signifiait combattre bec et ongles le pire président de l’histoire américaine. Greene, en revanche, est un menteur pathologique dérangé qui conviendrait bien mieux à une cellule capitonnée que la Chambre des représentants.

.@AdamSchiff vient de raconter d’autres mensonges sur le sol de la Chambre en continuant son #BigLie à propos de Trump et de la collusion russe. Slimy Schiff a toujours su que le Steel Dossier que @HillaryClinton a payé était de purs mensonges. Les transcriptions l’ont prouvé. Adam Schiff devrait être expulsé ! – Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) 9 décembre 2021

