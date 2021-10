Est-ce le son de l’ironie mourant d’une mort misérable et criarde ? La représentante Marjorie Taylor Greene (R-GA) appelle maintenant les personnes qui « mentent » à propos des traitements au COVID-19, affirmant qu’elles « ont du sang sur les mains ». Ce n’est pas exactement un sentiment rare ou impopulaire, avec plus d’un demi-million de vies américaines perdues dans la pandémie – mais la source et le contexte le rendent inhabituel.

Greene ne parle pas de personnes qui répandent de fausses théories du complot sur la vaccination contre COVID-19 (en fait, elle l’a fait elle-même quelques tweets auparavant) ou qui utilisent la pandémie comme sifflet pour des attaques xénophobes (comme elle, en fait , le fait dans le même tweet) cependant – elle semble parler de personnes qui se moquent des conservateurs pour leur obsession pour les médicaments qui ne sont pas approuvés ou éprouvés pour le traitement du virus.

Ce sont tous les démocrates, pas seulement Biden, qui sont responsables de la mauvaise situation de l’Amérique en ce moment après la sortie de l’arme biologique du PCC Covid-19 dans le monde. Covid ne part jamais. Les gens qui mentent au sujet de l’ivermectine ont du sang sur les mains. Sauver des vies, ce n’est pas une question d’argent. – Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) 13 octobre 2021

Elle dit que les personnes qui « mentent au sujet de l’ivermectine ont du sang sur les mains ».

La vérité sur l’ivermectine, cependant, est que bien qu’il y ait eu des études sur son utilisation contre COVID-19, il n’y a jusqu’à présent aucune preuve concluante à l’appui, et que, bien qu’elle ait absolument des utilisations humaines, les partisans du complot achètent de l’ivermectine vétérinaire pour utiliser sur eux-mêmes, ce qui est dangereux.

Pendant ce temps, Greene elle-même a affirmé, contrairement aux preuves, que se faire vacciner contre COVID-19 pourrait « causer la mort ou nuire à la santé des gens ».

POUR VOTRE INFORMATION:

De nombreuses blessures et décès liés au vaccin sont signalés avec les vaccins contre le covid.

Toute personne et toute organisation mandatant des vaccins pouvant causer la mort ou des dommages à la santé des personnes s’exposent à des risques/responsabilités de poursuites et/ou de conséquences juridiques.#Aucun Mandat – Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) 12 octobre 2021

Bien que le vaccin, comme tous les médicaments, ait eu une certaine incidence d’effets secondaires, les experts en études ont affirmé, comme le rapporte Healthline, que les petits risques associés à la vaccination ne se comparent pas aux risques de contracter le virus sans vaccination.