Marjorie Taylor Greene est humiliée lorsqu’elle affronte un gardien de prison tenant les émeutiers du 6 janvier

Bien qu’il approche près d’un an après les émeutes du Capitole du 6 janvier, l’incident est toujours un énorme sujet de discussion pour de nombreux républicains, en particulier les partisans de Trump.

Marjorie Taylor Greene, une membre du Congrès connue pour son association avec le groupe complot d’extrême droite QAnon, est particulièrement obsédée par l’insurrection. En fait, dans un mouvement soudain mais pas imprévisible, elle a récemment mis en ligne une vidéo d’elle-même et du représentant Louie Gohmert essayant d’accéder à la prison où sont détenus ceux qui ont participé à l’insurrection.

Les deux membres du congrès ont utilisé l’excuse de « réaliser une surveillance » pour expliquer pourquoi ils voulaient entrer dans l’établissement. Cependant, le fait qu’ils aient téléchargé la vidéo sur Twitter, ainsi que le numéro de téléphone de la prison, montre clairement qu’ils jouent simplement dans ce qu’ils pensent leur apporter le soutien de leur base électorale extrémiste.

Un autre indice à cette fin était leur traitement du sous-directeur. Leurs tons irrespectueux et leur insistance après s’être fait dire qu’ils ne seraient pas autorisés à entrer sont carrément arrogants et confinent au harcèlement. Ni Greene ni Gohmert n’ont le pouvoir d’entrer dans les prisons pour « effectuer une surveillance », et aucun n’a jamais manifesté d’intérêt pour le bien-être des prisonniers avant cette date.

Greene et Gohmert (sérieusement, quelle paire) ont également essayé de menacer le sous-directeur en disant qu’ils demanderaient à un juge de le juger pour « outrage », ce qui est bien sûr une autre chose qu’ils n’ont pas le pouvoir de faire. Heureusement, le sous-directeur a semblé au courant de cela et a continué à leur refuser l’accès jusqu’à ce qu’ils finissent par partir.

Bien que leur comportement étrange puisse leur rapporter des points au sein de leur base de fans en marge, la plupart des téléspectateurs conviendront qu’ils semblent à peu près scandaleux dans la vidéo qu’ils ont eux-mêmes téléchargée.

Aujourd’hui, @replouiegohmert et moi-même nous sommes vus refuser l’entrée pour visiter l’électeur de Louie et effectuer une surveillance à la prison de DC. Je suis extrêmement préoccupé par le traitement des accusés J6 et maintenant TOUS les détenus qui y sont détenus. Appelez la prison pour exiger la surveillance et la transparence : 202.673.7316 pic.twitter.com/oK7YrvP96f – Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) 3 novembre 2021