Marjorie Taylor Greene est P*SSED que quelqu’un lui ait volé sa pancarte « Let’s Go Brandon »

La républicaine de Géorgie Marjorie Taylor Greene, la Trumpist qui ne peut pas rester en dehors des nouvelles, semble avoir créé une petite nouvelle toute seule.

Plus tôt en novembre, Greene a tweeté à propos d’un panneau manquant dans son bureau: un panneau « Let’s Go Brandon » représentant la phrase codée que d’autres républicains utilisent pour signifier « F ** k Joe Biden ». Vous connaissez déjà l’histoire derrière la phrase, bien sûr. Mais cela ne cesse jamais de m’étonner du nombre de personnes qui n’ont aucune idée à quel point cela les rend stupides.

Ce sont principalement les types QAnon avec lesquels Greene fréquente. Vous savez, ceux qui croient qu’une cabale satanique maléfique de démocrates récolte le sang des nourrissons. Oh, et ce JFK Junior est toujours en vie.

Mais il y a beaucoup de vieux républicains en colère auxquels MTG fait appel. Cela était évident après avoir publié les noms et numéros de téléphone des 13 républicains de la Chambre qui ont voté pour l’adoption du projet de loi sur les infrastructures de Joe Biden. Ses partisans – dont beaucoup ne viennent pas de son district ni même de son État – ont commencé à leur passer des appels téléphoniques en colère, laissant des messages vocaux menaçants pour certains.

Peut-être que le coupable était quelqu’un qui a été offensé par sa suggestion que le peuple juif avait utilisé des « lasers spatiaux » pour déclencher des incendies de forêt en Californie, ce qui a coûté les élections à Donald Trump.

Quoi qu’il en soit, il y a beaucoup de gens qui pensent que Marj l’a fait elle-même, juste pour qu’elle ait de quoi être scandalisée. Ce n’est pas un phénomène nouveau. De nombreux républicains ont prétendu que les démocrates leur avaient fait quelque chose de terrible, pour découvrir plus tard qu’ils l’avaient fait eux-mêmes pour attirer l’attention et blâmer les libéraux.

Quoi qu’il en soit, on dirait qu’elle a déjà quelques redécorations en tête :

Hier soir, quelqu’un a volé ma pancarte Let’s Go Brandon et a également arraché quelques-unes des belles lettres de gens sympas. Ils ont dû être très contrariés par cette petite vague rouge de mardi. J’aurai une nouvelle inscription sous peu. Peut-être un autre avec un message d’un « expert ». pic.twitter.com/dtKHIqHoac – Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) 4 novembre 2021