Marjorie Taylor Greene fait campagne pour la liberté religieuse des musulmans en raison des sentiments anti-vaccins dans les journaux islamiques

Marjorie Taylor Greene n’est pas fan de l’islam. Elle annonce fréquemment son christianisme et se déclare en faveur de la liberté religieuse, mais elle a également exprimé clairement ses sentiments sur les droits des musulmans aux États-Unis. Cependant, lorsqu’elle est tombée sur un journal islamique qui véhiculait des sentiments anti-vax, elle était prête à faire une exception.

[Photo By Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via .]

Greene a publié un fil de discussion de 17 tweets sur sa visite dans l’établissement où sont détenus les accusés de l’attaque de janvier contre le Capitole des États-Unis. Greene s’est fait un fervent défenseur de ces détenus en particulier, et dans le fil, elle se plaint des conditions de détention, en particulier pour les détenus non vaccinés, mais se concentre largement sur le matériel de lecture disponible.

Elle dit qu’il y avait deux choix de littérature religieuse disponibles – chrétienne et islamique. Elle a ramassé une copie d’un journal islamique, mais lorsqu’elle a commencé à le lire, elle a appris qu’elle et au moins un groupe islamique étaient d’accord sur certaines choses.

Louis Farrakhan est le chef de Nation of Islam – un groupe que le Southern Poverty Law Center décrit comme « basé sur une théologie quelque peu bizarre et fondamentalement anti-blanche ». Farrakhan qu’ils décrivent comme un antisémite qui « accuse les Juifs de la traite des esclaves, de l’esclavage des plantations, de Jim Crow, du métayage et de l’oppression générale des Noirs ».

Cependant, Greene a trouvé un terrain d’entente lorsqu’elle a appris que le journal épousait également des opinions anti-vax.

6. La Nation de l’Islam est également fermement contre les vaccins #COVID19. pic.twitter.com/5KtFfJdtWw – Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) 8 novembre 2021

11. Je suis chrétien et je suis de tout cœur reconnaissant de l’être. Je suis rempli de louanges débordantes à Dieu pour tout ce qu’il a fait, fait et fera. Je suis fortement opposé à l’islam radical. Mais je crois en la liberté de religion qui nous est garantie par notre Constitution. Suite – Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) 8 novembre 2021

En fait, elle plaide soudain pour la liberté religieuse des musulmans en Amérique :

13. J’appelle tout législateur à se joindre à moi pour protéger la liberté de religion des Américains en arrêtant les mandats de vaccination. Ces mandats inconstitutionnels transcendent clairement les partis politiques, l’identité et les lignes religieuses. Voir également

Il est de notre devoir de défendre tous les droits civils. – Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) 8 novembre 2021

Bien sûr, aux États-Unis, la liberté religieuse est censée s’appliquer à toutes les croyances, pas seulement au christianisme. Pourtant, Greene a attaqué l’Islam dans le passé. Politico rapporte qu’elle a spécifiquement indiqué qu’elle ne croyait pas que les musulmans devraient être autorisés au gouvernement – ​​ce qui ne semble pas exactement comme si elle soutenait la liberté religieuse.

Soit dit en passant, Louis Farrakhan ne représente pas tous les musulmans, et vous pouvez lire un éditorial ici sur Interfaith Youth Core d’un spécialiste des maladies infectieuses qui est musulman et dit que se faire vacciner n’est pas seulement « autorisé » mais « obligatoire » pour sa foi. — court extrait ci-dessous.

S’il n’y a pas de contre-indications spécifiées par votre médecin pour se faire vacciner, je pense qu’en tant que musulmans, nous sommes obligés de nous faire vacciner tout comme je crois qu’il est de notre obligation de porter un masque, de nous laver les mains fréquemment et de pratiquer la distanciation sociale pendant cette période. pandémie. Notre religion nous apprend à nous fier à l’opinion des experts.

National Geographic a également signalé en juillet un certain nombre de dirigeants et d’activistes musulmans qui se battent pour surmonter la désinformation, les malentendus et les hésitations concernant le vaccin COVID-19 dans les communautés islamiques.

Non seulement de nombreux imams encouragent leurs congrégations à se faire vacciner, mais il existe également des mosquées demandant aux participants de se faire vacciner pour entrer et offrant des services virtuels afin de protéger leurs fidèles.