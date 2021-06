Marjorie Taylor Greene fait une annonce surprenante et les rotules démocrates dans le processus – RedState ⋆ .

Alors que la consternation suscitée par la regrettable comparaison de l’Holocauste de la représentante Marjorie Taylor Greene, évoquée il y a quelques semaines, s’est largement éteinte, elle a fait une annonce surprenante aujourd’hui en relation avec la controverse.

Après avoir visité le musée de l’Holocauste à Washington DC pour en savoir plus sur le sujet, la députée s’est dirigée vers un podium et a présenté des excuses sans équivoque pour ses propos.

Marjorie Taylor Greene : « J’ai fait une erreur… cet après-midi, j’ai visité le Musée de l’Holocauste. L’Holocauste est – il n’y a rien de comparable à cela. pic.twitter.com/skrF6YyC3u – Andrew Solender (@AndrewSolender) 14 juin 2021

Maintenant, que vous aimiez ou non Greene en tant que politicien – et il existe certainement de meilleures options pour représenter l’avenir du GOP – le fait qu’elle était disposée à le faire montre au moins une certaine capacité à réfléchir et non continuellement doubler, tripler ou quadrupler à chaque erreur commise. Alors que les gens adorent quand les politiciens « se battent », vous pouvez en fait prolonger une controverse en ne disant pas simplement « j’avais tort » et en passant à autre chose. En plus, tout le monde se trompe de temps en temps. Quand un politicien prétend qu’il est infaillible, tout commence à devenir bizarre.

Greene avait apparemment organisé ce voyage ces dernières semaines et aujourd’hui en était le point culminant. Bien que cela ne change rien à la façon dont les médias la traitent, ce qu’elle a fait ici a en fait réussi à mettre à genoux les démocrates dans le processus.

Rappelons que nous sommes au milieu d’un autre épisode d’antisémitisme et d’anti-américanisme de la part du représentant Ilhan Omar. Dans des commentaires au secrétaire d’État Antony Blinken, Omar a comparé Israël et l’Amérique au Hamas et aux talibans. Elle a bien sûr doublé lorsqu’elle a été mise au défi, n’offrant plus tard qu’une clarification «désolé de m’avoir mal compris». Nancy Pelosi sortirait alors et dirait essentiellement qu’Omar n’a rien fait de mal.

Comparez cela à Greene, qui était prête à apprendre quelque chose de nouveau et à ajuster son point de vue en fonction de cela. Omar n’a jamais essayé de le faire. Au contraire, elle s’est présentée comme un bastion de la connaissance sur les événements mondiaux malgré son ignorance évidente. Les démocrates veulent pouvoir revendiquer une position morale élevée, mais après cela, ils ne peuvent le faire avec aucune crédibilité. Greene et son groupe ont montré qu’ils avaient des lignes. Les démocrates continuent de montrer qu’ils n’en ont absolument aucun, jusqu’à et y compris défendre un antisémite enragé comme Omar.

Je sais que certains peuvent être déçus par Greene ici, voulant toujours voir la guerre se dérouler, mais je pense qu’elle a fait la bonne chose. Parfois, « se battre » signifie ne pas donner à votre ennemi des munitions pour continuer à vous tirer dessus. Elle l’a reconnu et a sapé le récit médiatique démocrate et de gauche à son sujet. Franchement, tant mieux pour elle.