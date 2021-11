Marjorie Taylor Greene, incompétente, se plaint de devoir faire son travail [VIDEO]

À partir du moment où elle a remporté l’investiture républicaine, il était clair que Marjorie Taylor Greene n’était pas qualifiée pour être membre du Congrès des États-Unis. Elle était cependant dans un district rouge foncé, donc son élection était une réflexion après coup.

PERRY, GA – 25 SEPTEMBRE: La représentante Marjorie Taylor Greene (R-GA) signe des autographes pour des supporters lors d’un rassemblement mettant en vedette l’ancien président américain Donald Trump le 25 septembre 2021 à Perry, Géorgie. Le candidat républicain au Sénat Herschel Walker, le candidat à la secrétaire d’État de Géorgie, la représentante Jody Hice (R-GA), et le candidat au poste de lieutenant-gouverneur de Géorgie, le sénateur d’État Burt Jones (R-GA) sont également apparus en tant qu’invités au rassemblement. (Photo de Sean Rayford/.)

Et elle a prouvé au quotidien qu’elle n’était pas à la hauteur. Lors d’une récente apparition sur le podcast de Steve Bannon, Greene a admis qu’elle ne voulait rien avoir à faire avec la politique.

Le représentant de Géorgie a déclaré à l’ancien membre du personnel de Trump : « Les républicains stupides qui ne repousseront pas les limites, ne franchiront pas les limites et n’iront pas assez loin, parce qu’ils ont peur ! Parce que quelqu’un pourrait se lever et les défier, ou quelqu’un va écrire une mauvaise nouvelle, ou simplement quoi que ce soit !

Greene a poursuivi: «Ce ne sont pas les démocrates qui vous baisent, c’est notre propre parti. Et c’est ce qui s’est passé, comme vous l’avez dit, Steve, après la vague du Tea Party en 2009 et 2010, lorsque nous avons pris le relais et des choses qui étaient censées être meilleures, le Parti républicain s’est retourné et nous a fait défaut ! Elle a révélé plus tard: « Je ne veux rien avoir à faire avec la politique. »

