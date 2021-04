Marjorie Taylor Greene: La collecte de fonds du premier trimestre révèle ce qu’est vraiment le GOP

En préparation de ce qui risque d’être un combat de réélection controversé, la représentante de première année Marjorie Taylor Greene (R-GA) a levé plus de 3 millions de dollars au cours des trois derniers mois, a rapporté Politico mercredi.

C’est un total choquant, qui éclipse les près de 728000 $ de la représentante Alexandria Ocasio Cortez (D-NY) au cours des trois premiers mois de 2019, et il fait suite à des mois de controverse qui ont duré Greene depuis sa victoire électorale en novembre.

«Je ne fais que commencer», a tweeté Greene mercredi tout en célébrant le transport. «Je fais partie des gens et les gens sont avec moi, et je serai toujours avec eux.»

Greene a pris de l’importance politique en partie à cause de ses déclarations positives sur QAnon, une théorie du complot d’extrême droite qui prétend que la chef de la majorité à la Chambre, Nancy Pelosi, et d’autres démocrates de haut niveau dirigent secrètement un réseau cannibale de trafic sexuel – et que l’ancien président Donald Trump a ou avait un plan secret pour les arrêter. Greene s’est depuis éloignée de ces commentaires.

Après l’assermentation de Greene, les démocrates de la Chambre ont présenté une résolution pour la censurer pour avoir précédemment qualifié la fusillade au lycée Marjory Stoneman Douglas d’opération de «faux drapeau» et pour avoir suggéré que les incendies de forêt en Californie en 2018 étaient le fait de lasers spatiaux contrôlés par les juifs.

Ces incidents, entre autres, ont empêché Greene de ses deux affectations au comité au début de février, y compris une place convoitée au Comité de l’éducation et du travail de la Chambre. Un groupe de 11 républicains a rejoint les 219 démocrates de la Chambre pour la destituer, suggérant que, même s’il y avait une certaine désapprobation de Greene parmi les législateurs du GOP, le parti était disposé à s’unir derrière elle à la lumière de sa rhétorique, de ses fanfaronnades et de sa popularité nationale croissante. parmi les conservateurs.

Quelques semaines plus tard, la représentante de la Géorgie a de nouveau fait la une des journaux pour avoir affiché une pancarte transphobe devant son bureau du Congrès. Les critiques de Greene ont fait valoir qu’il s’agissait d’une attaque ciblée, étant donné que la voisine du bureau du législateur est la représentante Marie Newman (D-IL), dont la fille est transgenre.

Les actions mêmes qui ont poussé Greene à lancer ses affectations au comité et à susciter la colère des démocrates de la Chambre ont contribué à renforcer la reconnaissance de son nom national – et ont conduit à une grande couverture dans les médias conservateurs. La popularité de Greene parmi les républicains a augmenté de 11 points de pourcentage dans les jours qui ont suivi le vote, 30% des électeurs du GOP la considérant favorablement, selon un sondage Politico / Morning Consult réalisé du 5 au 7 février. Sa reconnaissance parmi les électeurs nationaux a augmenté de 14%. points. Elle s’est fortement alignée sur Trump, qui reste populaire dans les cercles républicains.

En fin de compte, la grande collecte de fonds de Green est un rappel que gagner en notoriété sur les médias conservateurs – plutôt que de faire des efforts pour adopter une législation significative – est ce qui a une valeur réelle dans le Parti républicain moderne.

Greene – et d’autres républicains – se préparent pour les élections de mi-mandat de 2022

Devenir le centre d’une controverse hautement polarisée, et donc le centre de la collecte de fonds, n’est pas nouveau à l’ère moderne de la politique. Greene suit le modèle du sénateur Ted Cruz, de la représentante Michelle Bachmann, du sénateur Josh Hawley et de Sarah Palin, tous des superstars des médias conservateurs qui ont généré une couverture éclatante à droite et qui haïssent à gauche. Mais comme les médias sociaux sont devenus plus cruciaux pour la collecte de fonds, éveiller les controverses est plus qu’un moyen de rehausser votre profil – c’est aussi devenu essentiel au succès en politique.

Compte tenu de sa popularité et de son sens aigu de la collecte de fonds, l’avenir de Greene au Congrès est presque assuré – si elle peut survivre à ce qui sera probablement une bataille primaire difficile en 2022. Elle représente le 14e district de Géorgie, un bastion du GOP niché dans la partie nord-ouest de l’État. . Le républicain Tom Graves a remporté 76,5% des voix aux élections générales de 2018; deux ans plus tard, Greene a remporté 74,7% des voix contre le démocrate Kevin Van Ausdal dans le but de remplacer les Graves qui se retiraient, alors même que les démocrates luttaient pour le contrôle dans les trois courses phares de l’État.

Greene pourrait faire face à au moins un principal challenger républicain qui favorise le conservatisme traditionnel par rapport à la politique de type Trump que Greene a adoptée: David Boyle, le président du parti démocrate du comté de Walker en Géorgie, a déclaré à Business Insider fin février qu’il s’attendait à ce que la primaire du GOP 2022 être un «bain de sang» parce que «les républicains traditionnels du milieu de la route sont fatigués de toute cette folie.» Et les républicains anti-Trump au Congrès comme le représentant de l’Illinois Adam Kinzinger ont commencé à jeter les bases financières pour soutenir les candidats qui tendent vers un républicanisme plus Reagan ou Bush.

Ce défi imminent rend les plus de 3 millions de dollars maintenant dans les coffres de Greene d’autant plus remarquables – cela sera d’une grande aide pour repousser tout candidat principal qui pourrait se présenter. Il convient également de noter le fait que la récolte du législateur a été collectée auprès de petits donateurs, plus de 100 000 d’entre eux au total. De nombreuses grandes entreprises ont exprimé leur inquiétude au sujet des dons politiques aux candidats du GOP dans le but de faire appel à un corps politique plus socialement conscient, ces derniers mois; selon ., les dons se sont largement poursuivis, mais une base enflammée de supporters aidera à compenser les pertes potentielles dans la collecte de fonds.

Les 45 comités de donateurs qui ont coupé les dons aux républicains à la suite des efforts de janvier pour renverser les résultats de l’élection de 2020 ont représenté 5 millions de dollars en dons de campagne dans le cycle électoral de 2020, soit seulement 1% de l’argent total collecté l’année dernière. Le Comité national républicain du Congrès – qui soutient les candidats à la Chambre – a levé 7,5 millions de dollars rien qu’en janvier 2021. Une partie de l’argent du comité provenait du chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, qui a déjà distribué 11 millions de dollars en fonds pour les courses de 2022.

Dans l’ensemble, les républicains semblent constituer une solide réserve de fonds à l’approche des courses de 2022. Le GOP voit ces courses comme une opportunité de reprendre le contrôle du Congrès, où ils sont actuellement étroitement minoritaires – le parti non aligné avec le président a historiquement vu des gains du Congrès à mi-mandat, et pour le moment, les démocrates n’ont que six sièges. majorité à la Chambre et une voix au Sénat.

« Nous venons juste de commencer! Selon les mots de mon président préféré Trump, « le meilleur reste à venir » « , a tweeté Greene mercredi.

En ce qui concerne la collecte de fonds, il semble qu’elle ait peut-être raison.

