Marjorie Taylor Greene parle des jours de divorce nationaux avant l’interdiction de Twitter

Twitter dit qu’il a démarré Rep. Marjorie Taylor Greene pour la désinformation – ce qui est peut-être vrai – mais il y a un autre sujet effrayant qu’elle a abordé quelques jours avant le 6 janvier… la guerre civile.

Dimanche, la membre du Congrès de Géorgie a été suspendue définitivement de l’application Bird, les honchos de Twitter affirmant qu’elle avait accumulé 5 grèves distinctes concernant leur politique de désinformation COVID-19 … dont la dernière violation a eu lieu samedi, selon le NYT.

Le tweet qui l’a apparemment poussée à bout concernait les décès signalés dus aux vaccins – et comment, à partir de son point de vue, ils ont été pris beaucoup plus au sérieux avant COVID par rapport à maintenant … ce qui, selon elle, faisait partie d’un grand complot du gouvernement .

C’était suffisant pour que Twitter rende son compte sombre… même si elle a toujours son compte officiel du Congrès. Pourtant, certains ne peuvent s’empêcher de remarquer le timing et l’autre rhétorique récente qu’elle a épousée ces derniers temps – en particulier à l’approche d’un terrible anniversaire national.

Bien sûr, nous voulons dire le jour de la émeutes au Capitole … ce qui s’est passé il y a presque 365 jours à partir de jeudi – et quelque chose que MTG semble avoir invité à nouveau avec des tweets comme ceux qu’elle a postés il y a quelques jours – où elle parlait d’une scission nationale.

En réponse à un autre tweet sur les Californiens et les New-Yorkais fuyant leurs États respectifs pendant la pandémie et se dirigeant vers des endroits comme le Texas – que le tweeter OG a préconisé pour discriminer ces greffes – le représentant Greene a répondu dubitativement.

Elle a écrit : « Tout est possible dans un scénario de divorce national », puis a critiqué les personnes quittant les États bleus … tout en soutenant un moratoire sur leurs droits de vote une fois qu’ils ont déménagé. Il y a beaucoup plus de tweets qu’elle a publiés au cours de la dernière année qui semblent avoir attisé les flammes de la sécession et une répétition du 6 janvier – mais Twitter a mis le pied juste à temps.

En réponse, MTG a qualifié Twitter « d’ennemi de l’Amérique »… tout en poussant une fois de plus le séparatisme en disant en écrivant… »[I]il est temps de vaincre nos ennemis… Nous vaincrons ! »