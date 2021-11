Marjorie Taylor Greene, Paul Gosar, 2022, et le Chicago Way – RedState

Si vous faites partie des soi-disant conservateurs ou républicains qui ont été les premiers à condamner Nick Sandmann pour avoir souri à un faux guérisseur ou si vous pensez que notre premier devoir est de signer les attaques de la gauche contre les conservateurs et les républicains parce que vous voulez être cohérent, alors vous devriez probablement arrêter de lire maintenant. Continuer ne fera rien pour votre asthme, votre hypertension et vos hémorroïdes.

Hier, la Chambre des représentants a voté pour « censurer » le républicain de l’Arizona Paul Gosar pour avoir tweeté une vidéo d’anime dans laquelle son personnage de dessin animé a tué le personnage de dessin animé représentant la communiste de New York Alexandria Ocasio-Cortez. Le vote s’est déroulé selon des lignes de parti strictes, avec deux quislings, Lynn Cheney et Adam Kinzinger, se sont croisés pour voter avec leurs âmes sœurs.

C’est la vidéo incriminée.

D’une manière ou d’une autre, cela est devenu une « menace de violence » qui a entraîné la dépossession de Gosar de ses tâches au sein du comité.

Plus tôt dans l’année, la recrue républicaine Marjorie Taylor Greene a également été déchue de ses fonctions de comité pour avoir exprimé des opinions que la gauche n’aimait pas. Pour être clair, je ne vais pas défendre chacun, et tout ce que Taylor Greene a dit, ce n’est pas mon travail. Mais mon travail n’est pas non plus d’essayer de la faire taire. Si ses électeurs sont offensés, ils ont un moyen de régler le problème. Ma seule préoccupation est d’amener le feu et l’épée à gauche, et quiconque aide dans cette entreprise est mon allié. Mais je dirai que si dire des conneries stupides était un motif pour être déchu des tâches des comités, la plupart des comités du Congrès auraient peu ou pas de membres.

La « censure » de Gosar n’est qu’un coup politique. Il n’a pas hésité à soutenir les positions conservatrices ; il n’a pas couru et s’est caché sous son lit à cause d’une « insurrection », et à cause de cela, il a été la cible de représailles. La vidéo est juvénile et vous devez avoir un QI au niveau du hamster pour vous en énerver. Ai-je dit QI au niveau du hamster ?

Ce qui est arrivé à Marjorie Taylor Greene et Paul Gosar est mal et c’est injuste. C’est mal parce qu’un parti cible les membres d’un autre parti pour les punir tout en excusant le comportement de leurs propres membres, peu importe qu’ils soient criminels ou flagrants, ce n’est pas ainsi qu’un organe législatif fonctionne.

Cette action des démocrates de la Chambre et de deux républicains quisling promet de finaliser la destruction de toute façade de collégialité qui existait à la Chambre depuis 1994. Pourquoi 1994 ? Parce qu’en 1994, le GOP a eu la témérité de prendre le contrôle d’une institution que les démocrates considéraient comme leur chasse gardée comme ils considéraient les tribunaux. Et, comme avec les tribunaux, ils ont entrepris de détruire la capacité de la Chambre à fonctionner.

L’action contre Gosar est injuste parce que jamais auparavant des membres du Congrès n’avaient été distingués et déchus de leurs tâches en commission sans le consentement du chef de leur parti à la Chambre et pour une raison autre que l’imminence d’un acte d’accusation.

En 2022, tout porte à croire que la Maison passera sous le contrôle du GOP, à moins d’un miracle imprévisible. Le GOP doit utiliser son pouvoir pour se venger immédiatement de ce que les démocrates ont fait. Les démocrates, comme pratiquement toute la gauche, ne font pas la distinction entre gentillesse et faiblesse. Ils ont utilisé leur pouvoir pour punir des républicains individuels parce qu’ils ont été diabolisés par la base démocrate et leurs sténographes complaisants dans les médias. Ils doivent subir exactement le même traitement. Ilhan Omar doit être appelé à rendre des comptes pour avoir épousé son frère et facilité la fraude à l’immigration. Eric Swalwell doit être déchu de toutes les missions du comité et de son habilitation de sécurité pour cabrioler avec un espion chinois. Rashida Tlaib doit être punie pour son soutien ouvert et continu au terrorisme. Hank Johnson doit être censuré pour ses infractions contre la physique.

Nous sommes au-delà du point de « du tac au tac ». Nous sommes au Chicago Way.

Il ne suffit pas de choisir un ou deux démocrates pour des représailles. La seule façon dont cela se termine est par une guerre massive qui paralyse tellement la capacité des démocrates à accomplir tout ce qu’ils ne veulent plus jamais recommencer.

Si les républicains ne sont pas disposés à égaliser le score lorsqu’ils reprennent la Chambre, alors les élire ne sert à rien.