Marjorie Taylor Greene prépare des articles de destitution pour Biden après la catastrophe en Afghanistan ⋆ 10z viral

La membre du Congrès républicain de première année Marjorie Taylor Greene (GA) rédige des articles de destitution pour Joe Biden à la suite de la prise de contrôle rapide de l’Afghanistan par les talibans.

Le représentant Greene a tweeté l’article suivant.

https://t.co/Cbnv4Vtv1N – Représentante Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) 17 août 2021

Greene a déclaré: «J’ai mon équipe qui travaille actuellement sur des articles de destitution. Parce que je suis tellement dégoûté par Joe Biden. Vous savez que j’ai déjà déposé une série d’articles d’impeachment. Mais son échec en tant que président est indescriptible.

Greene a également demandé si l’administration Biden payait ou non les talibans afin de donner aux États-Unis une excuse pour accepter plus de réfugiés. Elle s’est ensuite attaquée au contrôle des armes à feu en disant: «Chaque fois qu’un démocrate parle à nouveau à l’Amérique du contrôle des armes à feu, et qu’il veut vous parler de votre AR-15, vous lui dites maintenant combien d’armes et combien d’armes semi-automatiques ont fait. vous livrez aux terroristes en Afghanistan, aux talibans, à l’EI et peut-être à Al-Qaïda avant de parler aux Américains du contrôle des armes à feu.

Cela vient comme nous l’avons signalé précédemment, « que la représentante républicaine américaine nouvellement élue et controversée de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, avait menacé de déposer des articles de destitution contre Joe Biden le lendemain de son investiture officielle. Eh bien, ce jour est arrivé, et il semble, sur la base de sa nouvelle annonce vidéo, qu’elle donne suite à cet avis.

« Je viens de déposer des articles de destitution contre le président Joe Biden, nous verrons comment cela se passe », a-t-elle déclaré :

Nous avons également signalé qu’il est peu probable que cela conduise à une condamnation du Sénat, ou même qu’il obtienne suffisamment de voix à la Chambre pour aller jusqu’au Sénat américain, bien que tout soit possible. Néanmoins, de nombreux partisans de Greene sont également des partisans de l’ancien président Donald Trump, et ils seront heureux de voir un autre politicien qui tient parole.

Cette fois-ci, le représentant Greene pourrait avoir un certain soutien bipartite, car de nombreux démocrates ont même exprimé leurs inquiétudes concernant les récents développements en Afghanistan. Même avec cela, la destitution semble tirée par les cheveux, sans parler de la condamnation.

Restez à l’écoute de Media Right News pour plus de mises à jour.