Marjorie Taylor Greene présente plus d’articles de destitution contre Biden ⋆ .

Daniel ChaitinVendredi 20 août 2021, 15h20·2 min de lectureDans cet article :

La représentante républicaine Marjorie Taylor Greene a présenté vendredi une nouvelle liste d’articles de destitution contre le président Joe Biden.

Les trois résolutions imposées par la députée géorgienne sont « manquement au devoir » pour la gestion par Biden de la situation en Afghanistan, une autre pour la « crise frontalière » et une troisième pour « usurpation de l’autorité du Congrès et méconnaissance de l’autorité judiciaire de la Cour suprême » pour le Moratoire sur les expulsions de l’administration Biden pendant la pandémie de coronavirus.

«En sept petits mois, Joe Biden a fait perdre à l’Amérique le respect du monde entier. Les preuves sont claires et ses actions sont si flagrantes qu’il doit être destitué », a déclaré Greene dans un communiqué.

Les républicains sont minoritaires au Congrès, donc tout effort pour destituer Biden fait face à de longues chances. Une série d’articles de destitution déposés par Greene le 21 janvier, un jour après l’investiture de Biden, n’ont abouti à rien. Ceux-ci se sont concentrés sur des « actions de corruption » présumées liées à la diplomatie de Biden avec l’Ukraine en tant que vice-président et aux relations commerciales avec l’étranger de son fils Hunter Biden.

BANNON DIT QUE TRUMP DEVRAIT DEVENIR PORTE-PAROLE, MENER LA MISE EN OEUVRE DE BIDEN, Démissionner et se présenter à la présidence en 2024

Pourtant, les appels se multiplient pour que Biden soit destitué, y compris par le commentateur conservateur Mark Levin, qui a également lancé l’utilisation du 25e amendement, Dan Bongino et Jenna Ellis, conseillère juridique principale de l’ancien président Donald Trump pour la campagne 2020.

Le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy, qui pourrait devenir président en 2023 si les républicains obtenaient le contrôle de la chambre basse lors des élections de mi-mandat de l’année prochaine, a déclaré à Fox News cette semaine qu’il était ouvert à l’idée.

“Si Biden prend une mesure illégale, nous proposerons la destitution”, a déclaré le républicain de Californie. “Mais nous n’allons pas proposer la destitution à des fins politiques.”

Trump a été mis en accusation à deux reprises par une Chambre contrôlée par les démocrates, une fois en relation avec l’Ukraine et une autre en raison de l’émeute du Capitole du 6 janvier, mais acquitté les deux fois par un Sénat dirigé par le GOP. Dans son communiqué de presse vendredi, Greene a reconnu un manque général d’appétit pour engager des procédures de destitution plus controversées, mais a fait valoir que “la sûreté et la sécurité du pays et du peuple américain” sont en jeu.

« Nous sommes une nation en détresse. Nos alliés étrangers et même nos propres citoyens ne peuvent plus faire confiance à notre gouvernement entre les mains de Joe Biden. Il est du devoir du Congrès de tenir le président responsable lorsqu’il met notre nation en danger et ignore l’état de droit », a-t-elle déclaré.

« Actuellement, notre gouvernement est illégitime car il ne sert plus ses citoyens. Nous devons restaurer le respect pour l’Amérique afin que nos alliés et nos citoyens fassent confiance au gouvernement », a ajouté Greene. « Joe Biden doit être destitué, jugé au Sénat, condamné et démis de ses fonctions. »

